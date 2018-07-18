Torbadan müjde çıktı! Maaşları 2 bin TL artacak

TBMM'ye sunulan teklifte, sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n emeklilik haklar\u0131 ile ilgili de \u00e7ok \u00f6nemli bir d\u00fczenleme yer al\u0131yor.\r\n\r\n,Yap\u0131lan d\u00fczenleme doktorlar\u0131n ve di\u015f hekimlerinin emekli maa\u015flar\u0131nda yeni bir zam \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor. TBMM'ye sunulan d\u00fczenleme \u00fczerinden yap\u0131lan hesaplamaya g\u00f6re uzman tabip ve di\u015f tabiplerinin emekli ayl\u0131klar\u0131na 2 bin TL art\u0131\u015f yap\u0131lacak. Uzman olmayan tabip ve di\u015f tabiplerinin emekli ayl\u0131klar\u0131 ise 1533 TL art\u0131r\u0131lacak\r\n\r\n,\u00dclkemizde son y\u0131llarda yoklama kacaklar\u0131 ile bakaya say\u0131lar\u0131n\u0131n gittik\u00e7e artt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zlemlenmekte, bu konuda olu\u015fan birikmenin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesine y\u00f6nelik geni\u015f toplum kesimlerinden talepler dile getirilmektedir. Ge\u00e7mi\u015f d\u00f6nemlerde farkl\u0131 tarihlerde buna benzer \u015fekilde yoklama ka\u00e7aklar\u0131 ile bakaya say\u0131lar\u0131ndaki art\u0131\u015f neticesinde askerlik hizmetinin yerine getirilmi\u015f say\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik bedelli veya d\u00f6vizli askerlik uygulamas\u0131n\u0131 i\u00e7eren \u00e7e\u015fitli kanuni d\u00fczenlemeler yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. ,Bu teklif ile, s\u00f6z konusu birikmenin engellenmesi amac\u0131yla; 31 Aral\u0131k 1993 tarihinden (bu tarih d\u00e2hil) \u00f6nce do\u011fan y\u00fck\u00fcml\u00fclerin, bedel \u00f6demek ve 28 g\u00fcnl\u00fck temel askerlik e\u011fitimine tabi tutulmak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmi\u015f say\u0131lmalar\u0131 ama\u00e7lanmaktad\u0131r. Ayr\u0131ca yurtd\u0131\u015f\u0131nda oturma veya \u00e7al\u0131\u015fma iznine sahip olarak i\u015f\u00e7i, i\u015fveren s\u0131fat\u0131yla veya bir meslek ya da sanat\u0131 icra ederek yurt i\u00e7inde ge\u00e7irilen s\u00fcreler hari\u00e7 olmak \u00fczere toplam en az \u00fc\u00e7 y\u0131l s\u00fcre ile fiilen yabanc\u0131 \u00fclkelerde bulunanlar\u0131n 2.000 avro veya kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 kadar yabanc\u0131 \u00fclke paras\u0131n\u0131 \u00f6demeleri ve Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131nca verilecek uzaktan e\u011fitimi almalar\u0131 h\u00e2linde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmi\u015f say\u0131lmalar\u0131 da teklif edilmektedir.\r\n\r\n,926 say\u0131l\u0131 T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri Personel Kanununda \u00e7e\u015fitli d\u00fczenlemeler yap\u0131larak bu kapsamda d\u0131\u015f kaynaktan temin edilecek pilot ve pilot adaylar\u0131na ili\u015fkin usul ve esaslar yeniden d\u00fczenlenmektedir. Ayr\u0131ca, 2020 y\u0131l\u0131 sonuna kadar harp okullar\u0131n\u0131n ikinci, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ve d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc s\u0131n\u0131flar\u0131na \u00fcniversitelerin ilgili b\u00f6l\u00fcmlerinden \u00f6\u011frenci al\u0131nabilmesine imkan sa\u011flanmaktad\u0131r.\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k personelinin adil ve dengeli da\u011f\u0131l\u0131m\u0131n\u0131n sa\u011flanmas\u0131 ve at\u0131l kapasiteye meydan verilmemesi ve Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131nca yap\u0131lan istihdam planlamas\u0131n\u0131n uygulanabilmesi i\u00e7in, birden fazla sa\u011fl\u0131k kurum ve kurulu\u015funda istihdam planlamalar\u0131n\u0131n esas al\u0131nmas\u0131 amac\u0131yla 1219 say\u0131l\u0131 Kanunda d\u00fczenlenme yap\u0131lmaktad\u0131r. Ayr\u0131ca, sa\u011fl\u0131k turizminin te\u015fvikine ve hizmet kapasitesinin art\u0131r\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik olmak \u00fczere tabip, di\u015f tabibi ve t\u0131pta uzmanl\u0131k mevzuat\u0131na g\u00f6re uzman olanlar taraf\u0131ndan verilen sa\u011fl\u0131k hizmetleri i\u00e7in b\u00fct\u00e7eleri ayr\u0131 olmak \u015fart\u0131yla sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131 aras\u0131nda i\u015fbirli\u011fi yap\u0131lmas\u0131na ve belirtilen personelin esnek \u00e7al\u0131\u015fabilmesine imk\u00e2n sa\u011flanmaktad\u0131r.\r\n\r\n,Tabip ve di\u015f hekimi emeklilerine, emekli ayl\u0131klar\u0131na ilaveten ek bir \u00f6deme yap\u0131lmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir.\r\n\r\n,\u00d6zellikli t\u0131bbi hizmetlerin belirlenerek ihtiyaca binaen verilmesinin te\u015fvik edilmesi, art\u0131r\u0131lmas\u0131 ve gittik\u00e7e daha fazla beceri ve e\u011fitim gerektiren bu i\u015fleri yapabilen tabiplerin ek \u00f6deme tavanlar\u0131n\u0131n esnetilmesi ama\u00e7lanmaktad\u0131r. Di\u011fer taraftan, uluslararas\u0131 sa\u011fl\u0131k hizmetlerinin kamu sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131nda ve \u00fcniversite hastanelerinde verilmesini te\u015fvik etmek ve bu alanda hizmet arz\u0131 kapasitesini art\u0131rmak amac\u0131yla tabipler, tabip \u00f6\u011fretim elemanlar\u0131 ile di\u011fer sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na i\u015f y\u00fck\u00fc ve i\u015f g\u00fc\u00e7l\u00fc\u011f\u00fc de dikkate al\u0131narak ilave ek \u00f6deme yap\u0131lmas\u0131 ama\u00e7lanmaktad\u0131r. Ayr\u0131ca Teklif ile insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 hizmetlerinde \u00e7al\u0131\u015fan sa\u011fl\u0131k mesle\u011fi mensuplar\u0131na, bir y\u0131ll\u0131k \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na 60 g\u00fcn fiili hizmet s\u00fcresi zamm\u0131 uygulanmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fclmektedir.\r\n\r\nUluslararas\u0131 sa\u011fl\u0131k hizmetleri alan\u0131nda \u00fclkemizde sunulan hizmetlerin tan\u0131t\u0131m\u0131n\u0131 yapmak, kamu ve \u00f6zel sekt\u00f6r\u00fcn sa\u011fl\u0131k t