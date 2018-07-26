Torshavn Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? (Beşiktaş'ın kadrosu)

Peki Torshavn Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 ne zaman, saat ka\u00e7ta hangi kanalda ve hangi kanalda yay\u0131nlanacak?, B36 Torshavn Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131n\u0131n \u015fifresiz canl\u0131 anlat\u0131m\u0131, skoru ve ma\u00e7 sonras\u0131 \u00f6zet g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri iste burada yer al\u0131yor. ,UEFA Avrupa Ligi'nde \u00fclkemizi temsil eden Be\u015fikta\u015f, Faroe Adalar\u0131'ndan B36 Torshavn ile kar\u015f\u0131la\u015facak. Be\u015fikta\u015f'\u0131n muhtemel 11'i belli oldu. ,UEFA Avrupa Ligi B36 Torshavn Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 ile futbol severler bu ak\u015fam ekranlar\u0131 ba\u015f\u0131na kilitlenecek. Ma\u00e7 \u00f6ncesi ise B36 Torshavn Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 ne zaman, saat ka\u00e7ta, hangi kanalda \u015fifresiz canl\u0131 izlenecek? gibi detaylar ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. ,Be\u015fikta\u015f Torshavn kar\u015f\u0131\u015f\u0131nda gol veya goller bularak bir \u00fcst tur \u015fans\u0131n\u0131 elde etmek i\u00e7in sahaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Torshavn ise Be\u015fikta\u015f kar\u015f\u0131s\u0131nda gol veya goller bularak Avrupa arenas\u0131nda yoluna devam etmek istiyor. Futbol severler ise Torshavn Be\u015fikta\u015f ma\u00e7\u0131 ne zaman, hangi kanalda, saat ka\u00e7ta ve \u015fifresiz mi izlenecek? gibi detaylar\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131yor. \r\n\r\n,Be\u015fikta\u015f Torshavn ma\u00e7\u0131n\u0131n \u015fifresiz canl\u0131 anlat\u0131m\u0131, anl\u0131k skoru ve ma\u00e7 sonras\u0131 \u00f6zet detaylar\u0131 ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak. ,<p><span style="font-size:18px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><strong>MA\u00c7IN CANLI TAK\u0130B\u0130 \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n,UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda Be\u015fikta\u015f, B36 Torshavn ile kar\u015f\u0131la\u015facak.