Trabzon'da 'bıçak parası' alan doktor tutuklandı

Trabzon'da ya\u015fayan V.Y, babas\u0131n\u0131n ameliyat\u0131 i\u00e7in Kanuni E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi Kulak Burun Bo\u011faz B\u00f6l\u00fcm\u00fc'nde g\u00f6rev yapan uzman doktor E.V'nin kendisinden 2 bin lira talep etti\u011fini belirterek \u0130l Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ihbarda bulundu.\r\n,Konunun \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k ve Organize Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne iletilmesi \u00fczerine polis ekiplerinin d\u00fczenledi\u011fi operasyonda doktor E.V, seri numaralar\u0131 al\u0131nm\u0131\u015f 2 bin liray\u0131 hasta yak\u0131n\u0131 V.Y'den ald\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada su\u00e7\u00fcst\u00fc yakaland\u0131.\r\n,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan E.V, Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcndeki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan sevk edildi\u011fi mahkemece tutukland\u0131.\r\n,\u00d6te yandan konuyla ilgili Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 kaynaklar\u0131 ve bakanlar uyar\u0131larda bulunmu\u015ftu.\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 ve ba\u011fl\u0131 kurulu\u015flar\u0131na ait sa\u011fl\u0131k tesisleri ve \u00fcniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullan\u0131m\u0131na ili\u015fkin protokol\u00fc bulunan sa\u011fl\u0131k hizmeti sunucular\u0131nda, hizmetin \u00f6\u011fretim \u00fcyeleri taraf\u0131ndan dahi verilse b\u0131\u00e7ak paras\u0131 vb. herhangi bir ad alt\u0131nda ilave \u00fccret uygulamas\u0131 bulunmad\u0131\u011f\u0131, s\u00f6z konusu hususta bir \u015fik\u00e2yet veya duyum al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda ilgili personel hakk\u0131nda inceleme ve soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131l\u0131yor.