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Trabzon'da feci ölüm! Eski futbolcu kaldırımda yürürken bir anda...
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Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Taksim Caddesi'nde meydana geldi.
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