Trabzon’da yangın: 1 ölü

Trabzon\u2019un Vakf\u0131kebir il\u00e7esinde bir evde \u00e7\u0131kan yang\u0131nda bir ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, il\u00e7enin Sekmenli mahallesinde annesi Ay\u015fe U\u00e7ar (60) ile birlikte ya\u015fayan Nazan U\u00e7ar (31) bug\u00fcn 12.15 s\u0131ralar\u0131nda kendilerine ait evde sobay\u0131 yakmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. , Patlama s\u0131ras\u0131nda evde yang\u0131n \u00e7\u0131karken, \u00e7\u0131kan yang\u0131nda dumandan etkilenen ve yan\u0131klardan \u00f6t\u00fcr\u00fc yaralanan gen\u00e7 k\u0131z \u00e7evredekiler taraf\u0131ndan Vakf\u0131kebir Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Gen\u00e7 k\u0131z burada yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Yang\u0131nda ev zarar g\u00f6r\u00fcrken, yang\u0131nda zarar g\u00f6ren ve eriyen evdeki saat ise dikkat \u00e7ekti. ,Yang\u0131nla ilgili incelemenin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenilirken, dedesi Mustafa Bekta\u015f, yang\u0131n\u0131 yak\u0131nlar\u0131ndan duydu\u011funu belirtti. Bekta\u015f "Bana soba patlad\u0131 dediler, annesi ile kal\u0131rd\u0131. ,Babas\u0131 da \u00f6lm\u00fc\u015ft\u00fc" diyerek \u00fcz\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc dile getirdi.