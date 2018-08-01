Trabzon'dan feci haber: 17 yaralı

Feci haber Trabzon'dan geldi...,\r\nKaza yerine gelen jandarma ekipleri yapt\u0131klar\u0131 incelemede \u00e7o\u011funlu\u011funu Arap turistlerin olu\u015fturdu\u011fu 17 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 tespit etti. \r\n\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Ak\u00e7aabat il\u00e7esindeki Kuru\u00e7am mahallesinde meydana gelen kazada H\u0131d\u0131rnebi Yaylas\u0131\u2019ndan d\u00f6nen Arap turistleri ta\u015f\u0131yan 61 S 1569 plakal\u0131 minib\u00fcs, s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle istinat duvar\u0131na \u00e7arpt\u0131. \r\n\r\n,Kazay\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. \r\n,Trabzon\u2019un Ak\u00e7aabat il\u00e7esinde yayla d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc Arap turistleri ta\u015f\u0131yan minib\u00fcs\u00fcn istinat duvar\u0131na \u00e7arpmas\u0131 sonucu 17 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Foto\u011fraflar deh\u015fet vericiydi...,Sa\u011fl\u0131k ekiplerinin ilk m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan Ha\u00e7kal\u0131 Baba Devlet Hastanesine sevk edilen yaral\u0131lar\u0131n durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011funu belirtildi.