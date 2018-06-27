Trabzonlu çiftçi sopayla öldürdü! Yuvasına gitti manzara dehşete düşürdü

Trabzon'un K\u00f6pr\u00fcba\u015f\u0131 il\u00e7esinde bir evin bah\u00e7esinde g\u00f6r\u00fclen 2 metre uzunlu\u011fundaki y\u0131lan, evin sahibi taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc. \r\n,\u00d6ld\u00fcr\u00fclen y\u0131lan\u0131n, d\u00fcnyan\u0131n en zehirli y\u0131lanlar\u0131ndan olan engerek t\u00fcr\u00fcn\u00fcn, Do\u011fu Karadeniz'deki tek endemik \u00e7e\u015fidi 'Hopa engere\u011fi' (Vipera kaznakovi) oldu\u011fu belirlendi. \r\n,K\u00f6pr\u00fcba\u015f\u0131 il\u00e7esi G\u00fcndo\u011fdu Mahallesi'nde, Ramazan Sancak koyunlar\u0131n\u0131 otlatmaya g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc s\u0131rada evinin bah\u00e7esinde yakla\u015f\u0131k 2 metre uzunlu\u011funda bir y\u0131lan fark etti. ,Nesli tehlike alt\u0131ndaki 'Hopa engere\u011fi'nin ya\u015fam alanlar\u0131n\u0131n korunmas\u0131 i\u00e7in kapsaml\u0131 eylem plan\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor.,Sancak, sopayla vurarak y\u0131lan\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. Y\u0131lan\u0131 g\u00f6r\u00fcnce korktu\u011funu anlatan Ramazan Sancak, "Koyunlar\u0131m\u0131 otlatmaya g\u00f6t\u00fcr\u00fcyordum. \u0130lk kez b\u00f6yle b\u00fcy\u00fck bir y\u0131lan g\u00f6rd\u00fcm. Onu sopayla \u00f6ld\u00fcrd\u00fcm. \u00c7evrede y\u0131lan yumurtalar\u0131 bulmu\u015ftuk. Bu nedenle \u00e7evrede y\u0131lanlar olmas\u0131ndan endi\u015fe ediyoruz" dedi.\r\n\r\n,\u00c7evrede yakla\u015f\u0131k 40 y\u0131lan yumurtas\u0131 bulan mahalle sakinleri de b\u00fcy\u00fck endi\u015fe ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,K\u00f6pr\u00fcba\u015f\u0131 il\u00e7esinde \u00f6ld\u00fcr\u00fclen y\u0131lan\u0131n, d\u00fcnyan\u0131n en zehirli y\u0131lanlar\u0131ndan olan engerek t\u00fcr\u00fcn\u00fcn Do\u011fu Karadeniz'deki tek endemik \u00e7e\u015fidi 'Hopa engere\u011fi' (Vipera kaznakovi) oldu\u011fu belirlendi.\r\n\r\n, T\u00fcrkiye'de, Karadeniz B\u00f6lgesi'nde ya\u015fayan ve 'Kafkas engere\u011fi' diye de bilinen Hopa engere\u011finin nesli, yok olma tehlikesi ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya. ,Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'nci B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, 2 y\u0131l \u00f6nce ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma ile b\u00f6lgedeki yay\u0131l\u0131\u015f\u0131, yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 alanlardaki pop\u00fclasyonu, t\u00fcre y\u00f6nelik mevcut tehditlerin tespiti ve tehdit alt\u0131nda oldu\u011fu ya\u015fam alanlar\u0131n\u0131n korunmas\u0131 tedbirleri uygulad\u0131\u011f\u0131 Hopa engere\u011fi i\u00e7in bulundu\u011fu b\u00f6lgedeki habitat\u0131n korunmas\u0131n\u0131 kararla\u015ft\u0131rd\u0131. ,M\u00fcd\u00fcrl\u00fck, 'Hopa engere\u011fi' i\u00e7in korunakl\u0131 yeni habitatlar olu\u015fturulmas\u0131, tar\u0131msal ila\u00e7 ve g\u00fcbre kullan\u0131m\u0131n\u0131n kontrol edilmesi, insanlarla temas\u0131 olan b\u00f6lgelerde \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesinin \u00f6nlenmesine y\u00f6nelik raporlar haz\u0131rlad\u0131.,B\u00f6lgede Hopa engere\u011fi y\u0131lan\u0131 \u0131s\u0131rmas\u0131 nedeniyle bug\u00fcne kadar bir vaka bulunmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.