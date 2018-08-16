Trabzonspor 3-0 hükmen mağlup sayıldı

Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta Ba\u015fak\u015fehir ile kar\u015f\u0131la\u015fan Trabzonspor U-21 Tak\u0131m\u0131, cezal\u0131 oyuncu oynatt\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle h\u00fckmen ma\u011flup say\u0131ld\u0131.,TFF a\u00e7\u0131klad\u0131! Cezal\u0131 futbolcu oynat\u0131ld\u0131 ve...,Trabzonspor 3-0 h\u00fckmen ma\u011flup!,Bordo-Mavili tak\u0131m\u0131n oyuncular\u0131ndan Berkay Sefa Kara\u2019n\u0131n ge\u00e7ti\u011fimiz sezondan cezas\u0131 vard\u0131... ,Oyuncu Ba\u015fak\u015fehir kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda oynat\u0131l\u0131nca Bordo Mavililer, h\u00fckmen ma\u011flup say\u0131ld\u0131. M\u00fccadele 0-0 tamamlanm\u0131\u015ft\u0131...,"14- TRABZONSPOR A.\u015e.'nin, 12.08.2017 tarihinde oynanan MED\u0130POL BA\u015eAK\u015eEH\u0130R FK- TRABZONSPOR A.\u015e. U21 m\u00fcsabakas\u0131nda, cezal\u0131 futbolcunun m\u00fcsabakada oynamas\u0131ndan dolay\u0131 takdiren (3-0) H\u00dcKMEN MA\u011eLUP SAYILMASINA,,Ayn\u0131 m\u00fcsabakada TRABZONSPOR A.\u015e. sporcusu BERKAY SEFA KARA'n\u0131n, cezal\u0131 oldu\u011fu halde m\u00fcsabakada yer almas\u0131ndan dolay\u0131 takdiren 4 RESM\u0130 M\u00dcSABAKADAN MEN CEZASI ile cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131na,,Ayn\u0131 m\u00fcsabakada TRABZONSPOR A.\u015e. teknik sorumlusu OSMAN KASTAN'\u0131n, cezaya uymama eylemine i\u015ftiraki nedeniyle takdiren 4 RESM\u0130 M\u00dcSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KUL\u00dcBES\u0130NE G\u0130R\u0130\u015e CEZASI ile cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131na."