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Trabzonspor - Bursaspor maçından kareler
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Trabzonspor - Bursaspor maçından kareler
Süper Ligin 16. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzonspor 1-0 kazandı.
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