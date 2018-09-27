Trabzonspor'da bir ilk! Burak Yılmaz...

Y\u00f6netim ba\u015fta Burak Y\u0131lmaz olmak \u00fczere yerli futbolcularla ilgili \u00f6nemli bir karara imza att\u0131... \u0130\u015fte o geli\u015fme... , Trabzonspor\u2019un Ba\u015fkan\u0131 Ahmet A\u011fao\u011flu\u2019ndan devrim \u00fcst\u00fcne devrim... Trabzonspor\u2019a ba\u015fkan oldu\u011fu g\u00fcnden bu yana mali kriz ya\u015fayan F\u0131rt\u0131na\u2019y\u0131 d\u00fczl\u00fc\u011fe \u00e7\u0131karmak ad\u0131na yo\u011fun mesai harcayan ve ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda yapt\u0131\u011f\u0131 t\u00fcz\u00fck de\u011fi\u015fikli\u011fiyle birlikte y\u00f6netimin harcamalar\u0131n\u0131 k\u0131s\u0131tlayarak ilk ad\u0131m\u0131 atan A\u011fao\u011flu, yeni proje i\u00e7in de kollar\u0131 s\u0131vad\u0131. , Karadeniz ekibinin patronu, uzun zamand\u0131r g\u00fcndemde olan ve Kul\u00fcpler Birli\u011fi\u2019nde dahi konu\u015fulan \u2018Oyunculara TL \u00fczerinde s\u00f6zle\u015fme\u2019 i\u00e7in ilk ad\u0131m\u0131 att\u0131. Konu hakk\u0131nda kurmaylar\u0131yla birlikte g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015fveri\u015finde bulunan A\u011fao\u011flu, bu uygulamay\u0131 \u00f6nce ba\u015fta Burak Y\u0131lmaz olmak \u00fczere T\u00fcrk futbolcular \u00fczerinden hayata ge\u00e7irmeyi planl\u0131yor. , Ekibiyle birlikte form\u00fcller haz\u0131rlayan Bordo-Mavililer\u2019in 1 numaras\u0131, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde tak\u0131mdaki yerli oyuncularla g\u00f6r\u00fc\u015fecek. , Ba\u015fkan A\u011fao\u011flu, futbolcularla belli bir d\u00f6viz kuru \u00fczerinden anla\u015fma zemini arayacak. Devre aras\u0131ndan itibaren resmi olarak bu uygulamaya ge\u00e7meyi hedefleyen Trabzonspor y\u00f6netimi, gelecek sezon ba\u015f\u0131nda da yabanc\u0131 oyuncular\u0131yla pazarl\u0131k masas\u0131na oturacak. , T\u00fcrk futbolunun kanayan yaras\u0131 olan savurgan harcamalar\u0131 \u00f6nlemeyi planlayan A\u011fao\u011flu ve ekibi, hat\u0131rlanaca\u011f\u0131 \u00fczere ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda yap\u0131lan Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Genel Kurul\u2019da t\u00fcz\u00fck de\u011fi\u015fikli\u011fine gitmi\u015fti. , Al\u0131nan karara g\u00f6re, \u015fimdiki ve bundan sonraki Trabzonspor y\u00f6netimlerinin en fazla y\u0131ll\u0131k b\u00fct\u00e7enin y\u00fczde 10\u2019u kadar bor\u00e7lanabilece\u011fi duyurulmu\u015ftu. A\u00e7\u0131klamada, bu oran\u0131n \u00fczerindeki bor\u00e7lanmalar\u0131n ancak Genel Kurul taraf\u0131ndan kabul edilirse ger\u00e7ekle\u015fece\u011fi, aksi takdirde ise y\u00f6netim \u00fcyelerinin b\u00fct\u00e7e d\u0131\u015f\u0131 harcamalardan kendileri sorumlu olaca\u011f\u0131 belirtilmi\u015fti.