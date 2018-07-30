Trabzonspor'dan transfer bombası! Resmen açıklandı...

Trabzonspor'dan fla\u015f transfer a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.,.,Trabzonspor Kul\u00fcb\u00fc'nden KAP'a yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "22 Temmuz'da yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z a\u00e7\u0131klamada profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin kul\u00fcb\u00fcm\u00fcze transferi konusunda, oyuncu ile kul\u00fcb\u00fc aras\u0131ndaki s\u00f6zle\u015fmenin buy-out maddesinin kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz taraf\u0131ndan kullan\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirtmi\u015ftik. ,Fakat ya\u015fanan s\u00fcre\u00e7te, Esteghlal kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn, kul\u00fcb\u00fcm\u00fcze kar\u015f\u0131 olan yap\u0131c\u0131 ve iyi niyetli yakla\u015f\u0131m\u0131 sonucu bu transferin, iki kul\u00fcp aras\u0131nda uzla\u015f\u0131larak yap\u0131lmas\u0131 hususunda g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r" denildi.\r\n\r\n