Trafik cezasına çifte indirim

Trafik cezas\u0131 olanlar dikkat! ,\u00c7ifte indirim m\u00fcjdesi geldi!,Yap\u0131land\u0131rma f\u0131rsat\u0131nda sona yakla\u015f\u0131ld\u0131., Ba\u015fvuru i\u00e7in son tarih 27 A\u011fustos. Gelir \u0130daresi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, internetten bayramda da ba\u015fvurma imkan\u0131 sunuyor. , Bu imkandan yararlananlar bor\u00e7lar\u0131n\u0131 kolayca kapatabilecek. ,Yap\u0131land\u0131rma ile 31 Mart ve \u00f6ncesine ait bor\u00e7lar\u0131n gecikme faizi, cezas\u0131 silinecek. ,Bunun yerine Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131 hesaplanacak. ,Trafik cezas\u0131 dahil idari para cezalar\u0131nda bor\u00e7 ilk taksit s\u00fcresi i\u00e7erisinde pe\u015fin olarak \u00f6denirse, hem para cezas\u0131n\u0131n asl\u0131ndan y\u00fczde 25 hem de Y\u0130-\u00dcFE tutar\u0131ndan y\u00fczde 90 indirim yap\u0131lacak.,Kaynak: Takvim