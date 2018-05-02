Tramvaydaki gençten alkışlanacak hareket

Tramvaydaki gen\u00e7ten alk\u0131\u015flanacak hareket\r\n,.,Samsun B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi SAMULA\u015e b\u00fcnyesinde hizmet veren tramvayda yolculuk eden, bir gen\u00e7, yolcular aras\u0131ndaki bir \u00e7ocu\u011fun ayakkab\u0131s\u0131z oldu\u011funu fark etti.\r\n\r\n,Oturdu\u011fu yerden kalkan gen\u00e7, \u00e7ocu\u011fun yan\u0131na giderek sohbet etmeye ba\u015flad\u0131. Gen\u00e7 sohbetin ard\u0131ndan aya\u011f\u0131ndaki ayakkab\u0131lar\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131p, \u00e7ocu\u011fa verdi. \r\n,Ayakkab\u0131lar\u0131 \u00e7ocu\u011fun aya\u011f\u0131na giydirip ba\u011fc\u0131klar\u0131n\u0131 da ba\u011flayan gen\u00e7, yerine d\u00f6n\u00fcp, \u00e7orapla yoluna devam etti.\r\n,Gencin davran\u0131\u015f\u0131 tramvaydaki yolcular taraf\u0131ndan takdirle kar\u015f\u0131land\u0131. Olay an\u0131, bir ki\u015fi taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenip, sosyal medyada payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Bu arada, B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi SAMULA\u015e g\u00f6revlilerinin, te\u015fekk\u00fcr etmek istedikleri gence ve yard\u0131m ettti\u011fi \u00e7ocu\u011fa ula\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n