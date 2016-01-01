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Transferde yılın sürprizi! Jose Sosa...
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Son iki sezondur Süper Lig`de şampiyonluğa oynayan Başakşehir`den transferde sürpriz bir hamle geldi.
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