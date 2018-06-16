TRT 1 Canlı İzle: Arjantin - İzlanda maçı şifresiz canlı izle

D\u00fcnya Kupas\u0131'na Brezilya ve Uruguay'\u0131n arkas\u0131ndan kat\u0131lma \u015fans\u0131 kazanan Messi'li Arjantin, turnuvalar\u0131n s\u00fcrpriz ismi \u0130zlanda ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor. ,<p><a href="http:\/\/www.trt.net.tr\/anasayfa\/canli.aspx?y=tv&k=trt1"><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><strong>ARJANT\u0130N \u0130ZLANDA MA\u00c7I \u015e\u0130FRES\u0130Z CANLI \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>\r\n,T\u00fcm d\u00fcnyan\u0131n g\u00f6zleri Arjantin'in d\u00fcnya y\u0131ld\u0131z\u0131 Messi'de. \u0130zlanda\u2019n\u0131n aksine D\u00fcnya Kupas\u0131\u2019nda 17. kez boy g\u00f6steren Arjantinliler, 1978 ve 1986\u2019da \u015fampiyon olmu\u015ftu. Ancak \u0130zlanda\u2019n\u0131n da sert savunmas\u0131yla Messi\u2019ye zor anlar ya\u015fatmas\u0131 bekleniyor. ,Arjantin \u0130zlanda ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izleme linki haberimizde. ,D Grubu\u2019nda 2014 D\u00fcnya Kupas\u0131\u2019nda final oynayan ve kupay\u0131 Almanya\u2019ya kapt\u0131ran Arjantin, tarihinde ilk kez bu kupada boy g\u00f6steren \u0130zlanda ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor. ,D\u00fcnya Kupas\u0131'na ilk kez kat\u0131lan \u0130zlanda, ilk ma\u00e7\u0131nda turnuvan\u0131n \u015fampiyonluk adaylar\u0131ndan Arjantin'in kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131k\u0131yor. \u0130zlanda, Panama ile birlikte D\u00fcnya Kupas\u0131'nda ilk kez m\u00fccadele edecek iki ekipten biri unvan\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yor. \u0130zlanda, Avrupa elemelerinde H\u0131rvatistan, Ukrayna ve Milli Tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6n\u00fcnde grubunu lider bitirip, D\u00fcnya Kupas\u0131 biletini alarak \u00f6nemli bir ba\u015far\u0131ya imza atm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n