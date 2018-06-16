TRT 1 Canlı İzle: Fransa - Avustralya maçı şifresiz canlı izle

D\u00fcnya Kupas\u0131'n\u0131n en de\u011ferli tak\u0131m\u0131 olarak lanse edilen y\u0131ld\u0131zlar toplulu\u011fu Fransa, C Grubu ma\u00e7\u0131nda Avustralya ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor.,<p><a href="https:\/\/www.trt1.com.tr\/canli-izle"><span style="color:#000080"><span style="font-size:18px"><strong>FRANSA AVUSTURALYA MA\u00c7I \u015e\u0130FRES\u0130Z CANLI \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>\r\n,Fransa Avusturalya ma\u00e7\u0131 \u015fifresiz canl\u0131 izleme linki haberimizde.,AVUSTRALYA: Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Aziz Behich, Jedinak, Mooy, Rogic, Leckie, Kruse, Nabbout,FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Tolisso, Kante, Pogba, Mbappe, Dembele, Griezmann\r\n,Son Avrupa \u015eampiyonas\u0131'nda final oynayan Fransa, bu turnuvada da iyi bir performans sergilemek istiyor. Didier Deschamps y\u00f6netimindeki Frans\u0131zlar, elemelerde \u0130sve\u00e7, Hollanda, Bulgaristan, L\u00fcksemburg ve Belarus'la m\u00fccadele ettikleri A Grubu'nu lider tamamlad\u0131. Turnuva \u00f6ncesinde 5 haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131 oynayan Fransa, bu ma\u00e7lar\u0131n 3'\u00fcn\u00fc kazan\u0131rken, 1 ma\u00e7tan ma\u011flup, 1 ma\u00e7tan ise beraberlikle ayr\u0131ld\u0131.,Futbolcu k\u00f6kenli teknik adamlardan Frans\u0131z Didier Deschamps'\u0131n 2012 y\u0131l\u0131ndan bu yana \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Fransa, Avrupa Elemeleri'nde Hollanda, \u0130sve\u00e7, Bulgaristan, L\u00fcksemburg ve Belarus ile A Grubu'nda m\u00fccadele etti.\r\n\r\nFransa, elemelerde \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 10 ma\u00e7\u0131n 7'sinden galip, 2'sinden beraberlikle ve 1'inden ma\u011flubiyetle ayr\u0131ld\u0131. Bu sonu\u00e7lar\u0131n ard\u0131ndan Fransa, A Grubu'nu 23 puanla lider tamamlayarak 2018 D\u00fcnya Kupas\u0131 vizesi ald\u0131.\r\n\r\n