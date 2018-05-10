TRT'de bir final daha! Bitmesi an meselesi

TRT 1, dizilerinin varl\u0131klar\u0131na en \u00e7ok sahip \u00e7\u0131kan kanal olarak, di\u011fer kanallardan bir ad\u0131m \u00f6nde. \r\n\r\n,Mehmet\u00e7ik Kut'\u00fcl Amare'nin ilk b\u00f6l\u00fcmlerde reytingleri gayet iyiydi. Ancak ne olduysa olsu Mehmet\u00e7ik Kut'\u00fcl Amare geriledi. \u0130lk ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda 6 b\u00f6l\u00fcm olarak tasarlanan dizi, uzat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Bu sezon sonunda bitme ihtimali olan diziler aras\u0131nda.,T\u00fcrk televizyonlar\u0131n\u0131n gelmi\u015f ge\u00e7mi\u015f en iyi dizilerinden biri olan Dirili\u015f Ertu\u011frul'un hem hikaye hem de tarih gere\u011fi bu sezonunda bitmesi bekleniyor. Gelecek sezon olacak ama ana karakter de\u011fi\u015fmi\u015f olarak.\r\n\r\n,Televizyon Gazetesi'nde yer alan haber \u015fu \u015fekilde' Ba\u015frollerinde Burcu \u00d6zberk, Ak\u0131n Ak\u0131n\u00f6z\u00fc ve F\u0131rat Altunme\u015fe\u2019nin yer ald\u0131\u011f\u0131 Aslan Ailem dizisinin 30. yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fc 13 May\u0131s Pazar ak\u015fam\u0131 saat 20.00\u2019da TRT 1 ekranlar\u0131nda izleyicilerle bulu\u015facak. Alternatif bir yap\u0131m olmas\u0131na kar\u015f\u0131n Aslan Ailem dizisi beklenen \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131n\u0131 sergileyemedi. Ekranda idare eden diziler aras\u0131na s\u0131k\u0131\u015f\u0131p kald\u0131.\r\n\r\n,Dizi final yapma ihtimali nedeniyle takip\u00e7ilerini korkutuyor. En az bir sezon daha s\u00fcrmesi dile\u011fi var. Dizi seven ciddi bir kitle olmas\u0131na kar\u015f\u0131n reytinglerin pek de tatmin etmedi\u011fi s\u00f6ylenebilir. Dizinin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezonda devam etmesi i\u00e7in izleyicilerin sosyal medyada mesajlar\u0131na rastl\u0131yoruz. E\u011flenceli bir b\u00f6l\u00fcm izleyicileri bekliyor.\r\n,Murat ve Sava\u015f\u2019\u0131n konu\u015fmas\u0131n\u0131 duyan Burcu \u00e7ok sars\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Babas\u0131n\u0131n katil oldu\u011funa inanmasa da, Murat\u2019\u0131n b\u00f6yle bir y\u00fck\u00fc ta\u015f\u0131mas\u0131n\u0131 istemez ve ni\u015fan y\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc de evde b\u0131rakarak biraz d\u00fc\u015f\u00fcnmek \u00fczere k\u0131zlarla birlikte kamp yapmaya gider. Do\u011fada huzurlu zaman ge\u00e7ireceklerini d\u00fc\u015f\u00fcnen k\u0131zlar \u00e7ok ge\u00e7meden yan\u0131ld\u0131klar\u0131n\u0131 anlayacaklard\u0131r, pe\u015flerinde onlar\u0131 takip eden birileri vard\u0131r.,Sevgi\u2019nin hayat\u0131n\u0131n a\u015fk\u0131 oldu\u011funu anlayan Gayret ona a\u00e7\u0131lmakta kararl\u0131d\u0131r, ailenin erkekleri ona yard\u0131m etmek i\u00e7in seferber olurlar. Ancak Gayret\u2019in a\u00e7\u0131lma \u00e7abas\u0131 yanl\u0131\u015f anla\u015f\u0131lmalarla dolu bir dizi komik olaya sebep olacakt\u0131r.\r\n,Evde tembellik yapmak isteyen Mutlu ve R\u0131fk\u0131\u2019n\u0131n huzuru ise \u00e7iftli\u011fe gelen Pelin ve hamile arkada\u015f\u0131 y\u00fcz\u00fcnden ka\u00e7acakt\u0131r. \u0130ki kafadar, kad\u0131nlar\u0131n bitmek t\u00fckenmek bilmeyen kaprisleri ile u\u011fra\u015f\u0131rken Vedat ise Hatice\u2019den bir s\u0131r saklamaktad\u0131r.\r\n,\u00d6yle ki en az verim ald\u0131\u011f\u0131 dizisini bile bir sezon s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc biliniyor. ,Fakat TRT 1, bu sezon sonunda bir dizi i\u00e7in final karar\u0131n\u0131 \u00e7oktan alm\u0131\u015f olabilir. Peki TRT 1'in bitmesi muhtemel o dizisi hangisi?