TRT'den flaş karar! Kovboy filmleri kaldırıldı mı?

Her pazar sabah\u0131 TRT 1 kanal\u0131ndan saat 09:55'te kovboy filmi yay\u0131nlama gelene\u011fine son verdi\u011fi iddia edildi. Kanal yetkilileri ilerleyen saatlerde konuya ili\u015fkin resmi bir a\u00e7\u0131klaman\u0131n yap\u0131labilece\u011fini dile getirdi.\r\n,Hayranlar\u0131 \u015fokta...,T\u00fcrkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), bir gelene\u011fe son verdi.,1980'li y\u0131llardan beri yay\u0131nlanan ve "Western Ku\u015fa\u011f\u0131" olarak bilinen saatte art\u0131k "Ev Sinemas\u0131" ku\u015fa\u011f\u0131 yay\u0131nlanacak. ,Bu ku\u015faktaki filmlerin tamam\u0131 TRT ve K\u00fclt\u00fcr Bakanl\u0131\u011f\u0131 destekli T\u00fcrk filmlerinden olu\u015facak. ,Son olarak 19 A\u011fustos'ta John Wayne'in ba\u015frol\u00fcnde oynad\u0131\u011f\u0131 1971 yap\u0131m\u0131 "Kin Tuza\u011f\u0131" filmini yay\u0131nlayan kanal, 26 A\u011fustos Pazar g\u00fcn\u00fc kovboy filmi yay\u0131nlamad\u0131. ,Bunun yerine ise Beni B\u00f6yle Sev dizisinin tekrar\u0131n\u0131 ekranlara geldi., \u0130ddialara g\u00f6re; Her pazar sabah\u0131 saat 09.55'te ekrana gelen kovboy filmleri art\u0131k yay\u0131nlanmayacak.,TRT'den fla\u015f karar,Kovboy filmleri kald\u0131r\u0131ld\u0131 m\u0131?