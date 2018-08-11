Trump'a çok sert uyarı: İncirlik'i unutma!

\u00dcstelik att\u0131\u011f\u0131 tweetlerle ulusal g\u00fcvenli\u011fi de riske atan Trump'\u0131n unuttu\u011fu bir di\u011fer konu ise NATO'nun i\u00e7indeki en b\u00fcy\u00fck g\u00fcc\u00fcn T\u00fcrkiye oldu\u011fu... ,Washington Post yazar\u0131 ve uluslararas\u0131 politikalar uzman\u0131 Brian Klaas ise, ABD cephesinden Trump'a en ilgin\u00e7 uyar\u0131y\u0131 yapan isim oldu. ,Trump'a \u0130ncirlik hat\u0131rlatmas\u0131:'N\u00fckleer f\u00fczeleri unutma!',Twitter hesab\u0131ndan Trump'\u0131n tweet'ine cevap veren Klaas "Erdo\u011fan '\u0131n hayran\u0131 de\u011filim, ama Trump'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 pervas\u0131z bir \u00e7\u0131k\u0131\u015f. T\u00fcrkiye bir NATO \u00fcyesi ve T\u00fcrkiye'de bulunan bir ABD hava \u00fcss\u00fcnde (\u0130ncirlik) 50 n\u00fckleer bomba bulunuyor. Trump'\u0131n tweetleri ciddi ulusal ve uluslararas\u0131 g\u00fcvenlik riskleri te\u015fkil etmeye devam ediyor" dedi.,ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump'\u0131n skandal kararlar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ABD'den de Trump'a T\u00fcrkiye konusunda uyar\u0131lar gelmeye ba\u015flad\u0131. ,ABD'nin T\u00fcrkiye'den ald\u0131\u011f\u0131 demir ve al\u00fcminyuma iki kat\u0131 vergi getirdi\u011fini a\u00e7\u0131klayan Trump, TL'yi de do\u011frudan hedef alarak T\u00fcrkiye'ye kar\u015f\u0131 d\u00fc\u015fmanca bir yakla\u015f\u0131m sergilemi\u015fti.,T\u00fcrkiye ekonomisini hedef alan ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump'\u0131n bu tutumu, T\u00fcrkiye'de oldu\u011fu kadar ABD ve d\u00fcnyan\u0131n geri kalan\u0131nda da ses getirdi. ,ABD i\u00e7in hayati \u00f6nem ta\u015f\u0131yan \u0130ncirlik \u00dcss\u00fc hem Orta Do\u011fu\u2019ya hem Kafkaslar\u2019a, yani Rusya\u2019ya y\u00f6nelik \u00e7ok kritik bir \u00fcs konumunda bulunuyor. Yine ABD'nin \u0130ran\u2019a kar\u015f\u0131 uygulamak istedi\u011fi planlar, Irak ve Suriye\u2019deki operasyonlar\u0131n sekteye u\u011fraya bilece\u011fi ve T\u00fcrkiye'nin \u0130ncirlik \u00dcss\u00fc'n\u00fc kapatmas\u0131 durumunda ABD'nin t\u00fcm planlar\u0131na \u00e7omak sokabilece\u011fi konu\u015fuluyor.,ABD'li kritik bir isim, 'Riskli i\u015fler yap\u0131yorsun! \u0130ncirlik'i unutma!' diyerek Trump'\u0131 ciddi \u015fekilde uyard\u0131.,Ba\u015fkan Erdo\u011fan, Karadeniz turu s\u0131ras\u0131nda Trump'a tepki g\u00f6stererek, "Koyunlar\u0131nda b\u00fcy\u00fctt\u00fckleri FET\u00d6'c\u00fc al\u00e7aklarla ilgili ad\u0131m atmayanlar bize hukuk dersi veremez. Ekonomik manip\u00fclasyon \u00fczerinden bize diz \u00e7\u00f6kt\u00fcrmek isteyenler bu milleti tan\u0131mam\u0131\u015f. Bu millete \u015fantaj ve tehdit s\u00f6kmez. Hele hele kabaday\u0131l\u0131k hi\u00e7 s\u00f6kmez." dedi.\r\n\r\n