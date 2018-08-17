Trump'a flaş Türkiye uyarısı

Bryza, Washington Post gazetesi i\u00e7in "ABD, T\u00fcrkiye'yi kaybetmeyi g\u00f6ze alamaz" ba\u015fl\u0131kl\u0131 bir makale kaleme ald\u0131.\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik ilave \u00e7elik ve al\u00fcminyum vergisi karar\u0131 ve daha geni\u015f kapsaml\u0131 yapt\u0131r\u0131mlar uygulamay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcncesinin iki \u00fclke ili\u015fkilerindeki gerginli\u011fi tehlikeli bir \u015fekilde art\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Bryza...\r\n,"Bu, NATO m\u00fcttefikine kar\u015f\u0131 maksimum seviyede zarara u\u011fratmak i\u00e7in zamanlanm\u0131\u015f, beklenmeyen ve d\u00fc\u015fmanca bir davran\u0131\u015ft\u0131." ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Trump'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n, Ankara ile Washington aras\u0131nda uzla\u015fmaya \u00e7ok yakla\u015f\u0131lan m\u00fczakere s\u00fcrecini de y\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Bryza, "T\u00fcrkiye'nin liderini (Recep Tayyip Erdo\u011fan) a\u00e7\u0131k bir \u015fekilde k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015farak Trump, Erdo\u011fan'\u0131n Brunson'\u0131n serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131na raz\u0131 olmas\u0131n\u0131 \u00e7ok daha zora soktu." de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n,Bryza, ABD'nin T\u00fcrkiye ekonomisine y\u00f6nelik kararlar\u0131yla T\u00fcrkiye'nin m\u00fcttefikli\u011finden vazge\u00e7ti\u011fini kaydederek...\r\n,"Trump, T\u00fcrkiye'den \u015fimdi vazge\u00e7erek, ABD'nin Ortado\u011fu'daki etkinli\u011fini kaybeder ve g\u00f6revi hala bitmeyen DEA\u015e ile m\u00fccadele koalisyonunu tehdit alt\u0131na sokar. \u00c7\u00fcnk\u00fc, son raporlara g\u00f6re ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc DEA\u015e, ciddi bir \u015fekilde sahneye geri d\u00f6nmeyi bekliyor." vurgusu yapt\u0131.\r\n,ABD'nin T\u00fcrkiye'den vazge\u00e7mesinin, T\u00fcrkiye'yi Rusya ile yak\u0131nla\u015ft\u0131rabilece\u011fine de dikkati \u00e7eken Bryza, "T\u00fcrkiye- ABD m\u00fcttefikli\u011fi Truman y\u00f6netiminden bu yana bizim Ortado\u011fu stratejimizin merkezinde yer ald\u0131, Ruslar bu g\u00fc\u00e7 dengesini de\u011fi\u015ftirmek i\u00e7in fazla mesai sarf ediyor." yorumunu yapt\u0131.\r\n,ABD'nin T\u00fcrkiye'de "vazge\u00e7emeyece\u011fi" birtak\u0131m \u00e7\u0131karlar\u0131 oldu\u011funa i\u015faret eden Bryza, bu noktada \u0130ncirlik \u00dcss\u00fc'n\u00fcn ABD'nin deniza\u015f\u0131r\u0131 \u00f6nemli bir \u00fcss\u00fc oldu\u011funu an\u0131msatt\u0131.\r\n,Bryza, "ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131ndaki 23 y\u0131ll\u0131k diplomatl\u0131\u011f\u0131m\u0131n 13 senesini Ortado\u011fu'da harcayan birisi olarak, bu \u00fcss\u00fcn ne kadar vazge\u00e7ilmez oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fcm.\r\n,Bu \u00fcss\u00fcn hayati \u00f6nemi var. DEA\u015e tekrar tehdit olman\u0131n k\u0131y\u0131s\u0131ndayken m\u00fccadele bitmeye \u00e7ok uzak." g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc payla\u015ft\u0131.\r\n,Byrza, makalesini "T\u00fcrkiye'nin ekonomisi \u00e7\u00f6kerse, ABD'nin \u00f6nemli stratejik \u00e7\u0131karlar\u0131, en nihayetinde ve ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz bir \u015fekilde ABD'yi ekonominin par\u00e7alar\u0131n\u0131 toplamaya yard\u0131m etmeye iter." ifadeleriyle sonland\u0131rd\u0131.\r\n,.