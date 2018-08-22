Trump'a tehdit: Saldırırlarsa yerle bir ederiz!

Ahmed Hatemi \u00fclkedeki son geli\u015fmeleri de\u011ferlendirerek, ABD'nin \u0130ran kar\u015f\u0131t\u0131 politikalar\u0131n\u0131 ele\u015ftirdi. Mehr News'a g\u00f6re, Hatemi \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n, Tahran'daki Kurban Bayram\u0131 Namaz\u0131 hutbelerinde konu\u015fan Ahmed Hatemi, ABD'nin \u0130ran kar\u015f\u0131t\u0131 politikalar\u0131n\u0131 sert dille ele\u015ftirerek \u0130ran'a sald\u0131r\u0131lmas\u0131 durumunda \u0130srail'i "yerle bir edeceklerini" s\u00f6yledi.,Ahmed Hatemi, ABD'nin t\u00fcm ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n \u0130ran ile m\u00fczakere yapmay\u0131 ama\u00e7lad\u0131klar\u0131n\u0131 ancak hepsinin ba\u015far\u0131s\u0131z kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtirken de "Onlar\u0131n bu r\u00fcyas\u0131 kursaklar\u0131nda kalacak" dedi.\r\n\r\n,\u0130ran'dan ABD'ye sert bir uyar\u0131 geldi. ,"ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump \u015fimdiye dek 8 kere \u0130ran ile m\u00fczakere yapma talebinde bulunmu\u015ftur ancak yalan s\u00f6yleyerek bunu inkar ediyor. Siz yalanc\u0131s\u0131n\u0131z, n\u00fckleer anla\u015fmay\u0131 \u00e7i\u011fneyip ortadan kald\u0131rd\u0131n\u0131z zira f\u00fcze meselesiyle b\u00f6lgesel konular\u0131 yeni m\u00fczakerelerde ele almak istiyordunuz."\r\n\r\n,Hatemi, "ABD m\u00fczakerelerde diktat\u00f6rl\u00fck yapma pe\u015finde; bizim her istedi\u011fimizi kabul edin diyorlar fakat \u0130slami d\u00fczen bu t\u00fcr isteklerin kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fimdiye dek dimdik durdu\u011fu gibi bundan sonra da boyun e\u011fmeyecek" dedi. \r\n\r\n,"ABD, \u0130ran milletine en ufak \u015fekilde bile zarar vermeye kalkarsa rezil olaca\u011f\u0131n\u0131 iyi bilmeli. Onlar \u0130ran kar\u015f\u0131t\u0131 her \u00e7e\u015fit sald\u0131r\u0131n\u0131n beraberinde getirece\u011fi maliyetin sadece kendileriyle s\u0131n\u0131rl\u0131 olmay\u0131p b\u00f6lgedeki m\u00fcttefikleri yani Siyonist Rejim'i de kapsayaca\u011f\u0131n\u0131 anlamal\u0131lar; bize sald\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rlarsa bu rejimi yerle bir ederiz."\r\n\r\n