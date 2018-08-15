Trump'a tepkiler büyüyor! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Skandal yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 ile d\u00fcnyay\u0131 tehdit eden Trump'a tepkiler \u00e7\u0131\u011f gibi b\u00fcy\u00fcyor.,T\u00fcrkiye ekonomisini, Trump taraf\u0131ndan hedef al\u0131nmas\u0131na tepkiler b\u00fcy\u00fcyor. CNN International'da yay\u0131nlanan bir analizde, ABD y\u00f6netimi uyar\u0131larak "T\u00fcrkiye'deki istikrars\u0131zl\u0131k s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131n \u00f6tesinde sonu\u00e7lar do\u011furabilecek ve \u00fclkeyi y\u00f6neten kim olursa olsun T\u00fcrkiye'nin \u00e7ekim merkezini Bat\u0131'dan Rusya, \u0130ran ve Avrasya'ya do\u011fru kayd\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015facakt\u0131r" de\u011ferlendirmesi yer ald\u0131.\r\n\r\n,\u0130ngiltere merkezli Chatham House'da T\u00fcrkiye uzman\u0131 Fadi Hakura imzal\u0131 yay\u0131nlanan haber analizinde, T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n yol a\u00e7aca\u011f\u0131 ekonomik istikrar\u0131n Bat\u0131 d\u00fcnyas\u0131n\u0131 da etkileyece\u011finin alt\u0131 \u00e7izildi.\r\n\r\n,Hakura, T\u00fcrkiye'de olas\u0131 istikrars\u0131zl\u0131\u011f\u0131n s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131n \u00f6tesinde sonu\u00e7lar do\u011furaca\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekerek, "T\u00fcrkiye muhtemelen art\u0131k ABD'yi g\u00fcvenilir ortak ve stratejik bir m\u00fcttefik olarak g\u00f6rmeyecek. \u00dclkeyi y\u00f6neten kim olursa olsun, yaral\u0131 bir T\u00fcrkiye b\u00fcy\u00fck olas\u0131l\u0131kla \u00e7ekim merkezini Bat\u0131'dan Rusya, \u0130ran ve Avrasya'ya do\u011fru kayd\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015facak" vurgusunu yapt\u0131.\r\n\r\n,"T\u00fcrkiye ola\u011fan\u00fcst\u00fc durumda NATO'dan \u00e7ekilmeyi ve Avrupa Birli\u011fi ile g\u00fcmr\u00fck anla\u015fmas\u0131n\u0131 sonland\u0131rma gibi radikal de\u011fi\u015fimleri d\u00fc\u015f\u00fcnebilir"\r\n\r\n,'Bedelini a\u011f\u0131r \u00f6deyecekler',Hakura, T\u00fcrkiye'nin krizin derinle\u015fmesiyle birlikte ataca\u011f\u0131 ad\u0131mlara ili\u015fkin \u015fu ifadelere yer verdi:\r\n\r\n