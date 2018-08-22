Trump bu kez otomobilleri hedef aldı!

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, Avrupa Birli\u011finden (AB) ithal edilen otomobillere y\u00fczde 25 ek g\u00fcmr\u00fck vergisi getirilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Trump'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131, ABD Ticaret Bakan\u0131 Wilbur Rossun otomobil vergilerine ili\u015fkin raporun ertelendi\u011fine ili\u015fkin iddialar\u0131n ard\u0131ndan geldi... ,.,Ticaret sava\u015flar\u0131 bu kez otomobile s\u0131\u00e7rad\u0131. ,The Wall Street Journal'da yer alan habere g\u00f6re Ross raporun Avrupa Komisyonu, Meksika ve Kanada ile s\u00fcren g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sebebiyle ertelendi\u011fini ve yay\u0131nlanmas\u0131 i\u00e7in hen\u00fcz bir tarih belirlenmedi\u011fini belirtti,Trump'tan bir yapt\u0131r\u0131m karar\u0131 daha...,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, ge\u00e7en g\u00fcnlerde ithal \u00e7elik ve al\u00fcminyuma s\u0131ras\u0131yla y\u00fczde 25 ve y\u00fczde 10 oranlar\u0131nda g\u00fcmr\u00fck tarifesi uygulanmas\u0131 karar\u0131n\u0131 imzalam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Bat\u0131 Virginiada kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir se\u00e7im kampanyas\u0131nda Trump, "AB'den ABD'ye gelen t\u00fcm otomobillere y\u00fczde 25 ek g\u00fcmr\u00fck vergisi uygulayaca\u011f\u0131z" dedi.\r\n\r\n,Yapt\u0131r\u0131m kararlar\u0131na bir yenisi daha eklendi.,Trump yeni yapt\u0131r\u0131m karar\u0131n\u0131 Bat\u0131 Virginiada kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir se\u00e7im kampanyas\u0131nda duyurdu!