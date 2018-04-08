Trump: Esad, ağır bedel ödeyecek

Amerika Birle\u015fik Devletleri (ABD) Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, Suriye'nin Do\u011fu Guta b\u00f6lgesindeki Duma beldesinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen kimyasal sald\u0131r\u0131ya sert tepki g\u00f6sterdi. \r\n,200'e yak\u0131n ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olan sald\u0131r\u0131ya her t\u00fcrl\u00fc cevab\u0131n verilebilece\u011fini ifade eden Trump, b\u00f6lgedeki durumdan \u0130ran ve Rusya'y\u0131 sorumlu tuttu. \r\n,Trump ayr\u0131ca sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131nda Suriye rejimi lideri Be\u015f\u015far Esad'a "Hayvan Esad" dedi.\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump, Esad rejimine cevap vermenin g\u00f6zard\u0131 edilmeyece\u011fi ifade ederek \u015eam rejiminin a\u011f\u0131r bedel \u00f6deyece\u011fini vurgulad\u0131. Trump ayr\u0131ca sosyal medya hesab\u0131ndaki payla\u015f\u0131m\u0131nda Suriye rejimi lideri Esad'a "Hayvan" dedi.\r\n