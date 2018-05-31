Trump’ın ABD sırlarını ifşa ettiği iddiası

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n, \u015fubat ay\u0131nda Suriye\u2019de Rus askerlerinin de \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ABD ordusunun d\u00fczenledi\u011fi sald\u0131r\u0131ya ili\u015fkin gizli detaylar\u0131 New York\u2019ta bir ba\u011f\u0131\u015f etkinli\u011finde if\u015fa etti\u011fi iddia edildi.\r\n,\u015eubat ay\u0131nda Deyrizor\u2019da ABD askerlerinin de bulundu\u011fu SDG ismini kullanan YPG\/PKK kamp\u0131na sald\u0131r\u0131 giri\u015fiminde bulunan bir gruba, ABD\u2019nin d\u00fczenledi\u011fi hava sald\u0131r\u0131lar\u0131na ili\u015fkin detaylar gizli tutuluyor.\r\n,Ancak Trump Zafer Komitesi adl\u0131 Trump destek\u00e7isi bir kurulu\u015fun ge\u00e7en hafta d\u00fczenledi\u011fi bir ba\u011f\u0131\u015f etkinli\u011finde konu\u015fan Trump\u2019\u0131n sald\u0131r\u0131ya kat\u0131lan bir F-18 tipi sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 pilotunun performans\u0131n\u0131 \u00f6verken, sald\u0131r\u0131n\u0131n detaylar\u0131n\u0131 if\u015fa etti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Amerikan medyas\u0131na konu\u015fan ve etkinlikte bulunan bir ki\u015fi, Trump\u2019\u0131n \u201chava sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131n 10 dakika s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc ve bu s\u00fcre i\u00e7erisinde 100 ile 300 aras\u0131nda Rus\u2019un \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc\u201d s\u00f6yledi\u011fini iddia etti.,Ge\u00e7en hafta New York Times gazetesi ABD askerleri ile Esed rejimi yanl\u0131s\u0131 grup aras\u0131ndaki \u00e7at\u0131\u015fmalar\u0131n d\u00f6rt saat s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve 300\u2019e yak\u0131n rejim yanl\u0131s\u0131 milisin \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc iddia etmi\u015fti. Sald\u0131r\u0131n\u0131n detaylar\u0131 gizli oldu\u011fu i\u00e7in Amerikan y\u00f6netimi konuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapmay\u0131 reddetmi\u015fti.\r\n,Trump'\u0131n, New York Lotte Palace\u2019da d\u00fczenlenen etkinlikte ayr\u0131ca ABD\u2019nin Tel Aviv B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011finin Kud\u00fcs\u2019e ta\u015f\u0131nmas\u0131na da de\u011findi\u011fini ve eski ba\u015fkanlar\u0131n \u201ckrallar ve krali\u00e7elerin lobi \u00e7abalar\u0131 aras\u0131nda kendilerinde el\u00e7ili\u011fi ta\u015f\u0131ma g\u00fcc\u00fc bulamad\u0131\u011f\u0131n\u0131\u201d ancak kendisinin bunu ba\u015fard\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.\r\n,Trump'\u0131n, t\u00fcm d\u00fcnya liderlerinin Kud\u00fcs karar\u0131ndan vazge\u00e7mesi i\u00e7in kendisini arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak fikrini de\u011fi\u015ftiremediklerini ifade etti\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Yakla\u015f\u0131k 5 milyon dolar\u0131n topland\u0131\u011f\u0131 etkinli\u011fe 100 civar\u0131nda Trump destek\u00e7isi i\u015f adam\u0131n\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.