Trump'ın açıklamasının ardından dolar düşeşe geçti

Trump'\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dolar d\u00fc\u015fe\u015fe ge\u00e7ti\r\n,.,\u00c7ok yak\u0131nda da olabilir, hi\u00e7 yak\u0131n olmayan bir zamanda da olabilir." a\u00e7\u0131klamas\u0131 piyasada olumlu alg\u0131lan\u0131rken gelen sat\u0131\u015flarla dolar 4.10-4.11 lira band\u0131na indi. ,Euro da 5.0772 seviyesinde bulunuyor.,Dolar ve euro, ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump'\u0131n a\u00e7\u0131klamalar\u0131 sonras\u0131 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ge\u00e7ti.,Trump'\u0131n "Suriye'ye sald\u0131r\u0131n\u0131n ne zaman olaca\u011f\u0131n\u0131 asla s\u00f6ylemedim,En d\u00fc\u015f\u00fck 4.1069 liray\u0131 g\u00f6ren dolar saat 14.25 itibariyle 4.1077 liradan el de\u011fi\u015ftirdi.