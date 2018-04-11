Trump'ın açıklamasının ardından dolar fırladı | Dolar euro ne kadar oldu?

Trump'\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dolar f\u0131rlad\u0131 ,Y\u00fckseli\u015flerin g\u00fcnlerdir s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc dolarda bug\u00fcn durum ne? Dolar kuru ne kadar oldu? Trump'\u0131n sava\u015f ilan\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dolarda son durum ne?,Dolar\/TL, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donal Trump'\u0131n "F\u00fczeler Suriye'ye gidiyor" a\u00e7\u0131klamas\u0131yla h\u0131zla y\u00fckseldi ve 4,1754'\u00fc test etti.,13:00 Borsa ilk yar\u0131da y\u00fckseldi. BIST100 endeksi g\u00fcn\u00fcn ilk yar\u0131s\u0131nda y\u00fczde 0,38 y\u00fckseli\u015fle 111 bin 132'den s\u00fcrekli m\u00fczayedeye ara verdi.,14:10 Borsada sat\u0131\u015f h\u0131zland\u0131.\r\nDolar\/TL 4,1723'e kadar y\u00fckselirken g\u00fcn\u00fcn ilk yar\u0131s\u0131n\u0131 y\u00fczde 0,38 kazan\u00e7ta tamamlayan BIST100 endeksi h\u0131zl\u0131 sat\u0131\u015flarla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.\r\n\r\nEndeks 108 bin 790a kadar gerilerken son i\u015flemde de\u011fer kayb\u0131 y\u00fczde 1,47 ve seviye 109 bin 59\r\n,Asya piyasalar\u0131nda sabah saatlerinde al\u0131\u015f a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 bir seyir izleyen alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 ise \u015fu dakikalarda \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 0,4 art\u0131\u015fla 1.345 dolardan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,07:50 T\u00fcrkiye ETF'inde negatif ayr\u0131\u015fma h\u0131zland\u0131.\r\nABD'de d\u00fcn hisse senedi piyasalar\u0131 y\u00fckselirken Geli\u015fen Piyasalar\u0131 ETF'i de y\u00fczde 1,95 de\u011fer kazand\u0131.\r\n\r\nT\u00fcrkiye ETF'inde ise son d\u00f6nemdeki negatif ayr\u0131\u015fma d\u00fcnk\u00fc y\u00fczde 1,87 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle bir par\u00e7a daha h\u0131zland\u0131.\r\n\r\nSon bir haftada T\u00fcrkiye ETF'i y\u00fczde 4,75 gerilerken Geli\u015fen Piyaslar ETF'i y\u00fczde 2,67 y\u00fckseldi.,14:20 T\u00fcrk Liras\u0131'nda de\u011fer kayb\u0131 h\u0131zland\u0131. Dolar\/TL 4,1754'e kadar y\u00fckselirken Euro\/TL de 5,1719'u g\u00f6rd\u00fc.,14:03 Dolarda h\u0131zl\u0131 y\u00fckseli\u015f.\r\n\r\nDolar\/TL, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donal Trump'\u0131n "F\u00fczeler Suriye'ye gidiyor" a\u00e7\u0131klamas\u0131yla h\u0131zla y\u00fckseldi ve 4,1723'\u00fc test etti.,10:20 Alt\u0131n\u0131n gram\u0131nda rekor. Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, 179,4 lira ile t\u00fcm zamanlar\u0131n en y\u00fcksek seviyesini g\u00f6rmesinin ard\u0131ndan 179,1 lira seviyesinde dengelendi.\r\n\r\nD\u00fcn, artan jeopolitik risklerin etkisiyle al\u0131\u015f a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 bir seyir izleyen alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131, g\u00fcn\u00fc \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 1,2 de\u011fer kazanc\u0131yla 177,1 liradan tamamlad\u0131.,Dolar kurunda jeopolitik gerilim ile h\u0131zlanan y\u00fckseli\u015f s\u00fcr\u00fcyor. Kur 4,19'u da a\u015ft\u0131.,TL dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda y\u00fczde 1,46 ve euro kar\u015f\u0131s\u0131nda y\u00fczde 1,65 de\u011fer kaybediyor.\r\n\r\n,11:30 TL varl\u0131klarda son durum. Dolar\/TL 4,1559'a kadar y\u00fckseldikten sonra \u015fu anda 4,1364'te. Euro\/TL ise 5,1446'y\u0131 test etmesini takiben 5,1154 seviesinde. BIST100 endeksi de 111 bin 141'de y\u00fczde 0,39 de\u011fer kazanc\u0131 ta\u015f\u0131yor. Endeks \u015fu ana kadar en y\u00fcksek 111 bin 534'\u00fc g\u00f6rd\u00fc. ,Dolar kuru ve alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131ndan buldu\u011fu destekle bug\u00fcne de y\u00fckseli\u015fle ba\u015flayan gram alt\u0131n, t\u00fcm zamanlar\u0131n en y\u00fcksek seviyesi olan 179,4 liray\u0131 g\u00f6rd\u00fc. Saat 10.15 itibar\u0131yla alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131 \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 1,15 art\u0131\u015fla 179,1 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken, ayn\u0131 dakikalarda Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da \u00e7eyrek alt\u0131n 293 lira, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 da 1.197 liradan sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,10:15 Dolar 4,15 oldu. Dolar\/TL y\u00fczde 1 y\u00fckseli\u015fle 4,15'in \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131. Euro\/TL ise 5,13 seviyesinin \u00fczerinde. \r\n\r\n09:55 BIST d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle ba\u015flad\u0131. BIST 100 endeksi y\u00fczde 0,38 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 110 bin 294 puandan ba\u015flad\u0131.,09:38 10 y\u0131ll\u0131k tahvil faizi de gerildi. 10 y\u0131ll\u0131k tahvil faizi de y\u00fczde 13,52'ye \u00e7\u0131karak 2010'dan bu yana en y\u00fcksek seviyeye \u00e7\u0131kt\u0131. ,09:28 D\u00f6vizde \u00e7ifte rekor.\r\n\r\nDolar\/TL 4,1388'i, Euro\/TL ise 5,1176 seviyesini a\u015farak rekor k\u0131rd\u0131. D\u00f6viz sepeti de 4,63 seviyesinin \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131. \r\n\r\n09:00 Borsada bug\u00fcn ne bekleniyor?\r\n\r\nBIST100 endeksi 7,8 milyar lira i\u015flem hacmi kaydedilen seansta y\u00fczde 2,16 d\u00fc\u015ft\u00fc ve 2018'de ilk kez 111 binin alt\u0131na gelerek 110 bin seviyesini test etti, 110 bin 712'den kapand\u0131.\r\n\r\nAnalistlerin yeni g\u00fcne dair de\u011ferlendirmeleri \u015f\u00f6yle:,NoorCM\r\n\r\n"K\u00fcresel borsalardan negatif ayr\u0131\u015fan Borsa \u0130stanbul d\u00fcn y\u0131l ba\u015f\u0131ndan beri koru\u011fu yatay trend kanal deste\u011fi 111.000 se