Trump’ın avukatı: Başkan kendini de affetme yetkisine sahip

Rudy Giuliani, ABD televizyon kanal\u0131 ABC\u2019de d\u00fczenlenen \u201cBu hafta\u201d program\u0131na kat\u0131larak Ba\u015fkan Trump ve hakk\u0131nda devam eden Rusya soru\u015fturmas\u0131na ili\u015fkin sorular\u0131 cevaplad\u0131.\r\n,Rusya\u2019n\u0131n ABD ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerine m\u00fcdahale etti\u011fi iddialar\u0131na ve Trump'\u0131n kampanyas\u0131yla Rusya aras\u0131nda "uygunsuz bir koordinasyon" olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131ran \u00f6zel yetkili Savc\u0131 Robert Mueller\u2019e g\u00f6nderme yapan Giuliani, Trump \u00fczerinde yo\u011fun bir bask\u0131n\u0131n oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n,Trump\u2019\u0131n hukuk dan\u0131\u015fmanlar\u0131n\u0131n \u00f6zel savc\u0131 Mueller\u2019e bir mektup yollayarak ifadesinin al\u0131nmas\u0131 konusunda bask\u0131 uygulanamayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediklerine vurgu yapan Giuliani, Ba\u015fkan\u0131n federal soru\u015fturmalara kar\u015f\u0131 \u201csonsuz\u201d bir g\u00fcc\u00fc oldu\u011funa ve herhangi bir durumda \u201caffetme\u201d yetkisini kullanabilece\u011fine dikkat \u00e7ekti.\r\n,Rudy Giuliani, \u201cBa\u015fkan kendisini affedebilir mi?\u201d sorusu \u00fczerine, \u201cBunu kullanmaz, ama (bu hakk\u0131) var. Ba\u015fkan, kendini affetme yetkisine sahip.\u201d dedi.\r\n,Giuliani, Anayasa'n\u0131n ba\u015fkana verdi\u011fi hakta b\u00f6yle bir s\u0131n\u0131rlama olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n