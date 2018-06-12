Trump'ın Ekonomi Başdanışmanı kalp krizi geçirdi

ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump, Ekonomi Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 Larry Kudlow'un kalp krizi ge\u00e7irdi\u011fini duyurdu.\r\n,Ronald Reagan y\u00f6netiminde de ekonomist olarak g\u00f6rev yapan 70 ya\u015f\u0131ndaki Kudlow, Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Direkt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcne ge\u00e7en mart ay\u0131nda atanm\u0131\u015ft\u0131. \r\n,Wall Street deneyimi bulunan Kudlow, ayr\u0131ca ABD'nin en b\u00fcy\u00fck televizyon kanallar\u0131ndan CNBC'de kendi finans ve ekonomi program\u0131n\u0131 sunmu\u015ftu.,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapaca\u011f\u0131 tarih\u00ee g\u00f6r\u00fc\u015fmeden dakikalar \u00f6nce Twitter'dan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Ticaret ve ekonomi i\u00e7in canla ba\u015fla \u00e7al\u0131\u015fan muhte\u015fem Larry Kudlow'umuz biraz \u00f6nce kalp krizi ge\u00e7irdi. Kendisi \u015fu an Walter Reed T\u0131p Merkezi'nde bulunuyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Trump'a en son Kanada'da d\u00fczenlenen G7 Liderler Zirvesi\u2019nde e\u015flik eden Kudlow, bas\u0131na hafta sonunda verdi\u011fi son deme\u00e7te Kanada Ba\u015fbakan\u0131 Justin Trudeau\u2019yu ihanetle su\u00e7layarak, "Bizi bir bak\u0131ma s\u0131rt\u0131m\u0131zdan b\u0131\u00e7aklad\u0131." demi\u015fti.\r\n