Trump'ın eşinden yasa dışı göçmen politikasına tepki

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n e\u015fi Melania Trump, s\u0131n\u0131rda ailelerin ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rmekten "nefret etti\u011fini" s\u00f6yledi.\r\n,S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Stephanie Grisham, Melania Trump'\u0131n ABD'nin ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menlere kar\u015f\u0131 "s\u0131n\u0131rda s\u0131f\u0131r tolerans" uygulamas\u0131 nedeniyle binlerce \u00e7ocu\u011fun ailelerinden ayr\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6rmekten "nefret etti\u011fini" ve "s\u0131n\u0131r\u0131n her iki yan\u0131ndaki taraflar\u0131n g\u00f6\u00e7 yasalar\u0131nda reform yapmas\u0131n\u0131" \u00fcmit etti\u011fini belirtti.\r\n,Donald Trump y\u00f6netiminin yeni uygulamas\u0131na g\u00f6re, ABD'ye yasa d\u0131\u015f\u0131 yollardan giren yeti\u015fkinler g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131rken, \u00e7ocuklar\u0131 Sa\u011fl\u0131k ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n tahsis etti\u011fi bak\u0131mevlerine g\u00f6nderiliyor.\r\n,Grisham, Melania Trump i\u00e7in "Yasalara uyan ama ayn\u0131 zamanda vicdanla y\u00f6netilen bir \u00fclkeye ihtiyac\u0131m\u0131z oldu\u011funa inan\u0131yor." ifadesini kulland\u0131.\r\n,ABD \u0130\u00e7 G\u00fcvenlik Bakanl\u0131\u011f\u0131 verileri, \u00fclke s\u0131n\u0131r\u0131ndaki yasa d\u0131\u015f\u0131 ge\u00e7i\u015flerde 19 Nisan-31 May\u0131s'ta yakla\u015f\u0131k 2 bin \u00e7ocu\u011fun ailelerinden ayr\u0131lmak zorunda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ortaya koymu\u015ftu.\r\n,\u00dclkede tart\u0131\u015fmalara yol a\u00e7an uygulama, Demokratlar ve \u00e7ok say\u0131da tan\u0131nm\u0131\u015f isim taraf\u0131ndan ele\u015ftiriliyor.\r\n