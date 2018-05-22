Trump’ın kaos planı

Amerikan el\u00e7ili\u011fini \u0130srail\u2019in ba\u015fkenti olarak kabul etti\u011fi Kud\u00fcs\u2019e ta\u015f\u0131yan ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, Orta Do\u011fu\u2019da dengeleri bir kere daha i\u015fgal g\u00fc\u00e7leri lehine de\u011fi\u015ftirecek yeni plan\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klamak i\u00e7in g\u00fcn say\u0131yor. ,Associated Press haber ajans\u0131 Trump y\u00f6netiminin bir s\u00fcredir \u00fcst\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 s\u00f6zde Filistin-\u0130srail bar\u0131\u015f plan\u0131n\u0131, ramazandan sonra, haziran ay\u0131 ortas\u0131nda a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. ,5 ayr\u0131 Amerikal\u0131 diplomat, Trump\u2019\u0131n damad\u0131 Jared Kushner ve Orta Do\u011fu bar\u0131\u015f\u0131ndan sorumlu dan\u0131\u015fman\u0131 Jason Greenbaltt taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan metnin tamamland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Orta Do\u011fu\u2019yu yeniden \u015fiddet sarmal\u0131na sokacak plan\u0131n nihai sonu\u00e7 belgesi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan ABD\u2019li diplomatlar, duyurunun ard\u0131ndan \u00fc\u00e7 K\u00f6rfez \u00fclkesinin yetkilileri, M\u0131s\u0131r\u2019\u0131n darbeci lideri Abdulfettah Sisi, Filistin ve \u0130srail\u2019in pazarl\u0131klara ba\u015flayabilece\u011fine i\u015faret etti. ,\u0130srailli Jerusalem Post gazetesi, s\u00f6z konusu Arap liderler aras\u0131nda Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Birle\u015fik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed\u2019in bulundu\u011funu yazd\u0131.,Mossad\u2019a yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131yla bilinen Debka haber sitesi Trump\u2019\u0131n kaos plan\u0131n\u0131n detaylar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Buna g\u00f6re, \u2018s\u0131n\u0131rl\u0131\u2019 bir \u015fekilde kurulacak Filistin devletinin ba\u015fkenti Do\u011fu Kud\u00fcs\u2019teki Ebu Dis olacak. ,Do\u011fu Kud\u00fcs\u2019\u00fcn Arap mahalleleri Filistin\u2019e ba\u011flansa da Mescid-i Aksa\u2019n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 Eski \u015eehir\u2019in denetimi tamamen \u0130srail\u2019de olacak. ,Plana g\u00f6re kurulacak Filistin devleti, Bat\u0131 \u015eeria\u2019n\u0131n yar\u0131s\u0131 ile Gazze\u2019den olu\u015facak. ,\u015fgalci \u0130srail, Bat\u0131 \u015eeria ve s\u0131n\u0131rlar\u0131n g\u00fcvenli\u011fini \u00fcstlenecek. ,Bat\u0131 \u015eeria\u2019n\u0131n \u00dcrd\u00fcn Vadisi b\u00f6lgesi \u0130srail\u2019in h\u00e2kimiyetinde olacak. Filistin\u2019deki camilerin y\u00f6netimini \u00dcrd\u00fcn \u00fcstlenecek.,Gazza \u015eeridi, Hamas\u2019\u0131n silah b\u0131rakmas\u0131 durumunda Filistin devletine d\u00e2hil edilecek. Filistinli m\u00fcltecilere geri d\u00f6n\u00fc\u015f hakk\u0131 tan\u0131nmayacak ancak tazminat i\u00e7in uluslararas\u0131 bir mekanizma olu\u015fturulacak.