Trump’ın son sürprizi: Müttefiklerarası Ticaret Savaşı

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, s\u00fcrpriz \u015fekilde kazand\u0131\u011f\u0131 ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 1,5 sene ge\u00e7mesine ra\u011fmen d\u00fcnyay\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtmaya devam ediyor. \r\n,Ba\u015fkanl\u0131k koltu\u011funa oturduktan sonra diplomasinin gerektirdi\u011fi \u015fekilde davranaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen bir\u00e7ok ki\u015fiyi yan\u0131ltan Trump, \u015fimdiye kadar Paris \u0130klim Anla\u015fmas\u0131, Trans-Pasifik Ortakl\u0131\u011f\u0131 (TPP), Birle\u015fmi\u015f Milletler E\u011fitim, Bilim ve K\u00fclt\u00fcr \u00d6rg\u00fct\u00fc'nden (UNESCO) \u00e7ekilerek ABD tarihinin belki de en radikal kararlar\u0131na imzas\u0131n\u0131 att\u0131.\r\n,AB, Kanada ve Meksika\u2019n\u0131n \u00e7elik ve al\u00fcminyum tarifelerine tabi tutulan \u00fclkeler listesine eklenmesi, Trump y\u00f6netiminin son s\u00fcrprizi oldu. ABD\u2019nin m\u00fcttefikleraras\u0131 ticaret sava\u015f\u0131n\u0131n fitilini ate\u015fleyen bu ad\u0131m\u0131n, ulusal g\u00fcvenlik gerek\u00e7esine dayand\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u015fleri daha da karma\u015f\u0131k hale getirdi.\u200b\u200b\u200b\r\n,Aylard\u0131r \u00c7in ve ABD aras\u0131ndaki ticaret sava\u015f\u0131n\u0131n d\u00fcnya ekonomisini nas\u0131l etkileyece\u011fini tart\u0131\u015fan uzmanlar, \u015fimdi ABD ile AB aras\u0131ndaki siyasi ili\u015fkilerin ve savunma alan\u0131ndaki i\u015f birli\u011finin nas\u0131l etkilenece\u011fini de kestirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n,AA muhabirinin konuyla ilgili sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlayan Peterson Uluslararas\u0131 Ekonomi Enstit\u00fcs\u00fc K\u0131demli Uzman\u0131 Gary Hufbauer, ABD ve AB aras\u0131ndaki m\u00fczakerelerden 4-5 ay i\u00e7inde sonu\u00e7 al\u0131nabilece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fcs\u00fcnde bulundu.,Hufbauer, bu s\u00fcre\u00e7te d\u00fcnyan\u0131n en \u00f6nemli iki m\u00fcttefiki aras\u0131ndaki ticaretin olumsuz etkilenece\u011fini vurgularken, "AB h\u0131zl\u0131 \u015fekilde daha \u00f6nce a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 listedeki Amerikan \u00fcr\u00fcnlerine g\u00fcmr\u00fck vergileri getirecek. Bu, ABD-AB aras\u0131ndaki ticaretin 3-4 milyar dolarl\u0131k b\u00f6l\u00fcm\u00fcne y\u00fczde 25 g\u00fcmr\u00fck vergisi uygulanaca\u011f\u0131 anlam\u0131na geliyor" dedi.\r\n,M\u00fczakerelerin ABD'nin AB'den talep etti\u011fi tavizler y\u00fcz\u00fcnden zaman alaca\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Hufbauer, Trump'\u0131n \u00f6zellikle Almanya'ya ticaret fazlas\u0131 nedeniyle tepkili oldu\u011funu an\u0131msatt\u0131.\r\n,Bununla birlikte, m\u00fczakereler sonucunda tarifelerin kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnen Hufbauer, \u015funlar\u0131 kaydetti: "ABD ile AB aras\u0131ndaki m\u00fczakerelerden sonu\u00e7 al\u0131nmas\u0131 en az 4-5 ay s\u00fcrer. M\u00fczakereler sonucunda tarifelerin kotalara d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Ancak e\u011fer m\u00fczakereler sonu\u00e7 vermezse D\u00fcnya Ticaret \u00d6rg\u00fct\u00fc'n\u00fcn (DT\u00d6) anla\u015fmazl\u0131k s\u00fcreci birka\u00e7 y\u0131l bile s\u00fcrebilir. Ama sonu\u00e7 itibar\u0131yla, DT\u00d6'n\u00fcn \u00fclkelerin ulusal g\u00fcvenlik meselelerine kar\u0131\u015fmas\u0131, g\u00fcvenlikleri i\u00e7in neyin iyi, neyin k\u00f6t\u00fc, neyin do\u011fru, neyin yanl\u0131\u015f oldu\u011funu s\u00f6ylemeye kalkmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in karar muhtemelen ABD'nin lehine olur."\r\n,Hufbauer, Kanada ve Meksika'n\u0131n ABD\u2019yi misillemesinin AB\u2019ye k\u0131yasla daha kolay oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izerken, bu \u00fclkelere y\u00f6nelik g\u00fcmr\u00fck tarifelerin yakla\u015f\u0131k bir ay i\u00e7inde kotalara d\u00f6n\u00fc\u015fmesinin m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funu dile getirdi.,Bu noktada, G\u00fcney Kore'nin \u00e7elik ve al\u00fcminyum tarifelerinden, ihracat kotalar\u0131 sayesinde muaf tutuldu\u011funu hat\u0131rlatan Hufbauer, kotalar\u0131n tarifelerin yerine ge\u00e7mesinin taraflar\u0131 g\u00f6rece\u200b daha memnun edece\u011fini \u015fu s\u00f6zlerle anlatt\u0131: "G\u00fcmr\u00fck vergilerinin fiyatlar\u0131 art\u0131raca\u011f\u0131n\u0131 bir\u00e7ok insan biliyor ancak Trump Amerikan halk\u0131n\u0131n genelini kotalar\u0131n fiyatlar\u0131 art\u0131rmad\u0131\u011f\u0131na ikna edebilir. \u0130hracat\u00e7\u0131 \u00fclkeler de kota nedeniyle artan fiyattan yararlanacaklar\u0131 i\u00e7in tarifelere k\u0131yasla kat kat daha mutlu olacaklar."\u200b\r\n,Hufbauer, ayr\u0131ca AB, Kanada ve Meksika'n\u0131n a\u00e7\u0131klad\u0131klar\u0131 misilleme listelerinde son se\u00e7imde Trump'\u0131 destekleyen "sal\u0131ncak eyaletleri" hedef alarak siyasi bask\u0131y\u0131 art\u0131rma stratejilerinin, Trump y\u00f6netimini geri ad\u0131m atmaya ikna etmek i\u00e7in en iyi yol oldu\u011funu s\u00f6zlerine ekledi.\r\n,Johns Hopkins \u00dcniversitesi Ekonomi Profes\u00f6r\u00fc ve Cato Enstit\u00fcs\u00fc Direkt\u00f6r\u00fc Steve Hanke ise Trump y\u00f6netiminin bask\u0131lara ra\u011fmen pozisyonunu de\u011fi\u015ftirmeyece\u011fini savundu.,Yap\u0131lan kamuoyu anketlerinde,