Trump'ın tehdidi sonrası Hamaney orduya emir verdi: Gücünüzü artırın!

\u0130ran lideri Ali Hamaney, bug\u00fcn resmi internet sitesinden yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, orduya \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu. \r\n\r\n,\u00dclkesinin hava kuvvetlerine seslenen Hamaney'in g\u00fc\u00e7lenme emri verdi.,Hamaney siyasi hesaplamalara g\u00f6re askeri bir sava\u015f olma ihtimali olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, ancak silahl\u0131 kuvvetlerin tetikte olmas\u0131 gerekti\u011fini vurgulad\u0131. \r\n\r\n,Asker ve ekipman kapasitesinin art\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.,Ba\u015fkan olduktan sonra ABD'yi \u0130ran'la P5+1 \u00fclkelerinin yapt\u0131\u011f\u0131 n\u00fckleer anla\u015fmadan \u00e7eken Donald Trump, Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc Beyaz Saray'da yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada,\u0130ran'a kar\u015f\u0131 uygulad\u0131\u011f\u0131 politikalardan dolay\u0131 Tahran y\u00f6netiminin \u00e7\u00f6kebilece\u011fi de\u011ferlendirmesinde bulunarak, "Y\u00f6netime geldi\u011fimde, soru \u0130ran'\u0131n ne zaman Ortado\u011fu'ya hakim olaca\u011f\u0131yd\u0131, \u015fimdi soru, hayatta kalacaklar m\u0131? Bu bir bu\u00e7uk y\u0131lda b\u00fcy\u00fck fark var" \u015feklinde konu\u015fmu\u015ftu.\r\n\r\n,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n son yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada a\u00e7\u0131k a\u00e7\u0131k tehdit etti\u011fi \u0130ran lideri Ali Hamaney, \u00fclkesinin ordusuna g\u00fcc\u00fcn\u00fc art\u0131rma emri verdi.\r\n,\u0130ran D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Muhammed Cevad Zarif, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n \u00fclkesine y\u00f6nelik a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131n ABD y\u00f6netiminin "zihinsel bozuklu\u011funu"g\u00f6sterdi\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\n