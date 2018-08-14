Trump'ın Türkiye tweet'ine Haluk Levent'ten olay cevap!

Haluk Levent'ten ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'a olay cevap!,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik dolar kuruyla ilgili hamlelerine AHBAP'\u0131n kurucusu rock'\u00e7\u0131 Haluk Levent'ten cevap geldi.\r\n\r\n,Rock sanat\u00e7\u0131s\u0131 Haluk Levent, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'\u0131n ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde yapt\u0131\u011f\u0131 "T\u00fcrk liras\u0131, \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc dolar\u0131m\u0131z kar\u015f\u0131s\u0131nda h\u0131zla d\u00fc\u015ferken T\u00fcrkiye'den gelen \u00e7elik ve aluminyum \u00fczerindeki g\u00fcmr\u00fck vergilerinin ikiye katlanmas\u0131na onay verdim! Al\u00fcminyumda bu oran art\u0131k y\u00fczde 20, \u00e7elikte de y\u00fczde 50. T\u00fcrkiye ile ili\u015fkilerimiz bu d\u00f6nemde iyi de\u011fil!" a\u00e7\u0131klamas\u0131na tepki g\u00f6sterdi.,Trump'\u0131n bu tweet'ine \u0130ngilizce olarak cevap veren Levent, "Ben muhalif bir \u015fark\u0131y\u0131c\u0131m. \u00dclkemde her zaman yanl\u0131\u015f giden \u015feylere dikkat \u00e7ekerim. Bu farkl\u0131 bir \u015fey... Fakat fa\u015fist ve zay\u0131f y\u00f6netiminiz \u015fimdi \u00fclkemi tehdit ediyor. Bunu sadece yeniden se\u00e7ilebilmek i\u00e7in yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyoruz" mesaj\u0131n\u0131 att\u0131.\r\n\r\n,,T\u00fcrkiye'ye ABD taraf\u0131ndan d\u00f6viz kuru \u00fczerinden yap\u0131lan operasyona tepkiler s\u00fcr\u00fcyor. ,.