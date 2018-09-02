Trump, Kanada ile ticaret görüşmelerini bitirdi

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, Kanada\u2019y\u0131 yeni NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret) Anla\u015fmas\u0131\u2019na dahil etmeye gerek olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, twitterdan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama ile NAFTA anla\u015fmas\u0131na Kanada'y\u0131 dahil etmenin gereksiz oldu\u011funu ifade etti. ,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cKanada\u2019y\u0131 yeni NAFTA Anla\u015fmas\u0131'na dahil etmeye gerek yok. On y\u0131llar s\u00fcren istismar\u0131n ard\u0131ndan Amerika i\u00e7in adil bir anla\u015fmaya varmazsak, Kanada anla\u015fman\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda kalacak\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Kongrenin m\u00fczakerelere m\u00fcdahale edilmemesi gerekti\u011fini s\u00f6yleyen Trump, \u201cAksi takdirde NAFTA\u2019y\u0131 tamamen iptal ederim. Bu \u015fekilde bizim i\u00e7in \u00e7ok daha iyi olur\u201d dedi. ,Eski ABD Ba\u015fkan Bill Clinton d\u00f6neminde imzalanan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anla\u015fmas\u0131'n\u0131n yeniden d\u00fczenlenmesine kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kan Kanada, Trump\u2019\u0131n ticaret tehditlerine kar\u015f\u0131 24 y\u0131l \u00f6nce imzalanan anla\u015fman\u0131n ayn\u0131 \u015fekilde devam etmesinden yana tavr\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. (\u0130HA),Donald Trump, "Aksi takdirde NAFTA\u2019y\u0131 tamamen iptal ederim" ifadelerini kulland\u0131.