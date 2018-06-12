Trump-Kim ortak açıklaması taahhütlerle dolu

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un taraf\u0131ndan Singapur'da yap\u0131lan tarihi zirvenin ard\u0131ndan imzalanan ortak a\u00e7\u0131klamada, Kore Yar\u0131madas\u0131nda on y\u0131llard\u0131r s\u00fcren gerilimi dindirmeyi ama\u00e7layan \u00e7ok say\u0131da taahh\u00fct yer ald\u0131.\r\n,Trump ve Kim, Kore Yar\u0131madas\u0131 i\u00e7in tarihi \u00f6nem ta\u015f\u0131yan g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinin akabinde ortak a\u00e7\u0131klama imzalad\u0131. A\u00e7\u0131klama, Kuzey Kore ve ABD'nin Kore Yar\u0131madas\u0131nda bar\u0131\u015f\u0131 getirmek ve refah\u0131 art\u0131rmak i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da taahh\u00fct i\u00e7eriyor.\r\n,Ortak a\u00e7\u0131klamada, iki liderin "yeni ili\u015fkiler" kurulmas\u0131 ve Kore Yar\u0131madas\u0131nda kal\u0131c\u0131 ve sa\u011flam bir bar\u0131\u015f d\u00fczeninin in\u015fas\u0131yla ilgili konular i\u00e7in kapsay\u0131c\u0131, derin ve samimi fikir al\u0131\u015fveri\u015finde bulundu\u011fu belirtildi. A\u00e7\u0131klamada, "Ba\u015fkan Trump, Kuzey Kore'ye g\u00fcvenlik garantisi vermeyi taahh\u00fct etti. Kim Jong Un, Kore Yar\u0131madas\u0131n\u0131n n\u00fckleer silahlardan ar\u0131nd\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n tamamlanmas\u0131 i\u00e7in kati ve sars\u0131lmaz taahh\u00fcd\u00fcn\u00fc teyit etti." ifadelerine yer verildi.\r\n,ABD ve Kuzey Kore liderlerinin, iki \u00fclke aras\u0131nda kurulan yeni ili\u015fkilerin Kore Yar\u0131madas\u0131 ve d\u00fcnyan\u0131n bar\u0131\u015f ve refah\u0131na katk\u0131da bulunaca\u011f\u0131na ikna olduklar\u0131n\u0131 ve kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 g\u00fcvenin kurulmas\u0131n\u0131n Kore Yar\u0131madas\u0131n\u0131n n\u00fckleer silahlardan ar\u0131nd\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 destekleyece\u011finin fark\u0131nda olduklar\u0131na i\u015faret edilen a\u00e7\u0131klamada, Trump ve Kuzey Kore liderinin mutab\u0131k kald\u0131klar\u0131 hususlar \u015f\u00f6yle s\u0131raland\u0131:\r\n,"ABD ve Kuzey Kore bar\u0131\u015f ve refah i\u00e7in iki \u00fclke halklar\u0131n\u0131n istekleri do\u011frultusunda yeni ABD-Kuzey Kore ili\u015fkilerinin kurulmas\u0131n\u0131 taahh\u00fct etmektedir. ABD ve Kuzey Kore, Kore Yar\u0131madas\u0131nda kal\u0131c\u0131 ve istikrarl\u0131 bir bar\u0131\u015f d\u00fczeni kurulmas\u0131 i\u00e7in \u00e7abalar\u0131n\u0131 birle\u015ftirecektir. 27 Nisan 2018'deki Panmunjom Deklarasyonu'nu yeniden teyit ederek, Kuzey Kore, Kore Yar\u0131madas\u0131n\u0131n n\u00fckleer silahlardan tamamen ar\u0131nd\u0131r\u0131lma s\u00fcrecinin tamamlanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131n\u0131 taahh\u00fct etmektedir. ABD ve Kuzey Kore, sava\u015f esirleri ve kay\u0131plar\u0131ndan geri kalanlar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 ve hali haz\u0131rda kimli\u011fi belirlenenlerin bir an \u00f6nce \u00fclkelerine geri g\u00f6nderilmelerini taahh\u00fct etmektedir."\r\n,A\u00e7\u0131klamada, ABD-Kuzey Kore zirvesinin, iki \u00fclke aras\u0131nda gelecek y\u0131llardaki gerginlikler ve d\u00fc\u015fmanl\u0131klar\u0131n\u0131n \u00fcstesinden gelinmesi ve yeni bir gelece\u011fin belirlenmesi i\u00e7in b\u00fcy\u00fck \u00f6neme sahip "\u00e7\u0131\u011f\u0131r a\u00e7an" bir olay oldu\u011fu vurguland\u0131. \r\n,A\u00e7\u0131klamada, "Ba\u015fkan Trump ve Kim Jong Un, bu a\u00e7\u0131klaman\u0131n \u015fartlar\u0131n\u0131 tamamen ve h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde uygulamay\u0131 taahh\u00fct eder." ifadesi kullan\u0131ld\u0131.\r\n,A\u00e7\u0131klamada \u015funlar yer ald\u0131: "ABD ve Kuzey Kore, zirvenin sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n uygulanmas\u0131 i\u00e7in ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mike Pompeo ve ilgili bir Kuzey Koreli \u00fcst d\u00fczey yetkilinin \u00f6nderli\u011finde m\u00fcmk\u00fcn olan en yak\u0131n zamanda devam niteli\u011findeki m\u00fczakereleri d\u00fczenlemeyi taahh\u00fct etmektedir. Ba\u015fkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ABD-Kuzey Kore ili\u015fkilerinin geli\u015ftirilmesi, Kuzey Kore ve d\u00fcnyan\u0131n bar\u0131\u015f, refah ve g\u00fcvenli\u011finin desteklenmesi i\u00e7in i\u015f birli\u011fi yapmay\u0131 taahh\u00fct etmi\u015ftir."