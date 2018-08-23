Trump köşeye sıkıştı

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n eski avukat\u0131 Michael Cohen, mahkemeye \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. ,Cohen\u2019in hakk\u0131ndaki iddialarla ilgili Federal Soru\u015fturma B\u00fcrosuyla (FBI) uzla\u015fma yoluna gitti\u011fi bildirildi. ,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131.,Cohen\u2019in hakk\u0131ndaki vergi ka\u00e7\u0131rma ile kampanya b\u00fct\u00e7esiyle ili\u015fkili 8 farkl\u0131 su\u00e7lamay\u0131 kabul etti\u011fi belirtildi. ,Trump, se\u00e7im kampanyas\u0131ndan \u00f6nce Cohen\u2019e m\u00fcstehcen filmlerde rol alan Stormy Daniels\u2019a susmas\u0131 i\u00e7in verilen paran\u0131n kampanya fonundan sa\u011flanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtmi\u015fti ancak Cohen\u2019in mahkemeye bu konuda farkl\u0131 bilgi verdi\u011fine vurgu yap\u0131ld\u0131. ABD bas\u0131n\u0131, Cohen\u2019in, Trump\u2019\u0131n bu \u00f6demeyi kampanya paras\u0131yla yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 itiraf etti\u011fini yazd\u0131. Bas\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re Cohen \u201cBirisinin susmas\u0131 i\u00e7in 130 bin dolarl\u0131k bir \u00f6deme yap\u0131ld\u0131\u201d ifadesini kulland\u0131.,Mahkemede konu\u015fan Cohen\u2019in \u201cAday\u0131n lehine kampanya finans kurallar\u0131n\u0131 ihlal ettim\u201d dedi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.,Trump\u2019\u0131n \u00f6zel avukat\u0131 Rudy Giuliani ise yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cCohen\u2019e kar\u015f\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fclen su\u00e7lamalarda, Ba\u015fkan Trump\u2019a kar\u015f\u0131 herhangi bir yanl\u0131\u015f iddia oldu\u011funa dair su\u00e7lama yok\u201d kaydetti. Giuliani, soru\u015fturmay\u0131 y\u00fcr\u00fcten savc\u0131ya, Cohen\u2019in s\u00f6ylediklerinin \u00f6nemli bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn yalan ve iftiralarla dolu aldatmaca oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Trump\u2019a bir k\u00f6t\u00fc haber de eski kampanya direkt\u00f6r\u00fc Paul Manafort\u2019tan geldi. ,Vergi ka\u00e7\u0131rma iddialar\u0131n\u0131n ara\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 dava kapsam\u0131nda j\u00fcri taraf\u0131ndan 18 su\u00e7laman\u0131n 8\u2019inden su\u00e7lu bulundu., 2016 ABD Ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerine Rusya\u2019n\u0131n muhtemel m\u00fcdahalesiyle ilgili y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma kapsam\u0131nda yarg\u0131lanan Manafort\u2019un, bir Rus avukat\u0131n Trump\u2019\u0131n ekibine gizli bilgiler vermeyi vaat etti\u011fi bulu\u015fmada yer ald\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Manafort 80 y\u0131la kadar hapis cezas\u0131 alabilir.,Manafort karar\u0131n\u0131 \u201c\u00fcz\u00fcc\u00fc\u201d olarak nitelendiren Trump \u201cO \u00e7ok iyi bir adam. Onun i\u00e7in \u00e7ok \u00fczg\u00fcn\u00fcm. Dava beni kapsam\u0131yor. Rusya ile gizli anla\u015fma yok. Bu cad\u0131 av\u0131 ve tam bir rezalet\u201d dedi. Dava, soru\u015fturmay\u0131 y\u00fcr\u00fcten \u00f6zel savc\u0131 Robert Mueller a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemli bir zafer olarak de\u011ferlendiriliyor.,Son d\u00f6nmedeki politikalar\u0131 sebebiyle g\u00f6zden d\u00fc\u015fen Trump son \u00e7areyi Siyonist ve Evangelistlere tutunmakta bulundu., Trump, T\u00fcrkiye\u2019de ev hapsinde bulunan Rahip Andrew Brunson \u00fczerinden kendisine destek sa\u011flamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. ,ABD bas\u0131n\u0131na g\u00f6re olay olduk\u00e7a vahim. Trump\u2019\u0131n ba\u015fkanl\u0131ktan azledilmesi tart\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flarken olaylar, 1972-1974 aras\u0131nda Ba\u015fkan Richard Nixon\u2019\u0131n istifa etmesiyle sonu\u00e7lanan Watergate skandal\u0131na benzetiliyor.,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n Ulusal G\u00fcvenlik Dan\u0131\u015fman\u0131 John Bolton, \u0130srail ziyareti s\u0131ras\u0131nda Reuters Haber Ajans\u0131na verdi\u011fi r\u00f6portajda Brunson konusunda ve T\u00fcrkiye ile ya\u015fanan siyasi kriz ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. \u201cT\u00fcrk h\u00fck\u00fbmeti Past\u00f6r Brunson\u2019u serbest b\u0131rakmama konusunda b\u00fcy\u00fck bir hata yapt\u0131\u201d diyen Bolton \u201cHer g\u00fcn bu hatayla devam ediyor. (T\u00fcrkiye) NATO m\u00fcttefiki Bat\u0131\u2019n\u0131n bir par\u00e7as\u0131 olarak do\u011fru \u015feyi yaparsa ve Past\u00f6r Brunson\u2019\u0131 \u015farts\u0131z serbest b\u0131rak\u0131rsa kriz an\u0131nda biter\u201d ifadelerini kulland\u0131. T\u00fcrkiye\u2019de liran\u0131n de\u011fer kaybetmesine ili\u015fkin soruyu cevaplayan Bolton, ,Katar\u2019dan gelen paran\u0131n T\u00fcrkiye ekonomisini kurtarmaya yard\u0131m etmeyece\u011fini s\u00f6yledi. T\u00fcrkiye\u2019nin NATO\u2019dan ge\u00e7ici olarak uzakla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 gibi bir durumun \u015fu anda s\u00f6z konusu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Bolton \u201cBrunson ve di\u011fer Amerikal\u0131lar meselenin \u00e7\u00f6z\u00fclmesine yo\u011funla\u015ft\u0131k\u201d diye konu\u015ftu.