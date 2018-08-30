Trump'la ilgili dünyayı sarsan iddia!

ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump ile ilgili d\u00fcnyay\u0131 sallayacak bomba bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131!,Amerikan Vox haber sitesinde Alex Ward imzas\u0131yla yer alan haber, ABD ile Kuzey Korearas\u0131nda son d\u00f6nemdeki ili\u015fkilere dair \u00f6nemli bir iddiay\u0131 g\u00fcndeme getirdi.,Haberde, haziran ay\u0131nda Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelen ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump'\u0131n "Kore sava\u015f\u0131n\u0131 yasal anlamda sona erdirecek bir bar\u0131\u015f anla\u015fmas\u0131na imza atmaya" s\u00f6z verdi\u011fi belirtildi.,Ancak zirvenin hemen ard\u0131ndan bu bar\u0131\u015f anla\u015fmas\u0131na imza ataca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Trump, aradan aylar ge\u00e7mesine ra\u011fmen hen\u00fcz bu s\u00f6z\u00fcn\u00fc yerine getirmedi.,Haberde, Trump'\u0131n s\u00f6z\u00fcn\u00fc yerine getirmemesinin Pyongyang y\u00f6netiminde hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na neden oldu\u011fu ve bu sebeple n\u00fckleer silahs\u0131zlanma konusunda Kuzey Kore'nin isteksiz davranmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.,Konuyla ilgili olarak Vox'a a\u00e7\u0131klama yapan ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Kuzey Kore'nin n\u00fckleer silahlar\u0131ndan ar\u0131nmas\u0131 durumunda yar\u0131madada bar\u0131\u015f\u00e7\u0131l t\u00fcm diplomatik giri\u015fimlere ABD'nin tamamen a\u00e7\u0131k oldu\u011fu ifade edildi.,Beyaz Saray'dan ise hen\u00fcz iddiaya ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.,Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmi\u015f, zirvenin ard\u0131ndan iki lider Kuzey Kore'nin n\u00fckleer silahlardan ar\u0131nd\u0131r\u0131lmas\u0131 konusunda anla\u015fmaya varm\u0131\u015ft\u0131.,Ancak ilerleyen haftalarda iki \u00fclke aras\u0131ndaki diplomasi havas\u0131 bozulmaya ba\u015flam\u0131\u015f, ABD taraf\u0131 Kuzey Kore'yi n\u00fckleer program\u0131ndan vazge\u00e7memekle su\u00e7lam\u0131\u015ft\u0131.,G\u00fcney Kore ile Kuzey Kore aras\u0131nda 1953 y\u0131l\u0131nda imzalanan ate\u015fkes ile sava\u015f sona ermi\u015f olsa da bir bar\u0131\u015f anla\u015fmas\u0131 imzalanmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sava\u015f\u0131n teknik olarak halen devam etti\u011fi kabul ediliyor.