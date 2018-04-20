Trump sürpriz hamle! Putin görüşmesinde...

ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump, Rus lider Putin ile yapt\u0131\u011f\u0131 telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde s\u00fcrpriz bir daveti dile getirdi.\r\n,Trump muhatab\u0131na kendisini Beyaz Saray`da a\u011f\u0131rlamaktan b\u00fcy\u00fck memnuniyet duyaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi, Putin ziyaret i\u00e7in haz\u0131r. ABD lideri, ge\u00e7en hafta yazd\u0131\u011f\u0131 "Haz\u0131rlan Rusya, f\u00fczeler geliyor!" Twitter mesaj\u0131yla d\u00fcnyay\u0131 alt \u00fcst etmi\u015f, hafta sonu da s\u00f6z konusu f\u00fczeler Suriye`ye f\u0131rlat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Suriye`de kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelen, onlarca diplomat\u0131 s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 eden d\u00fcnya devleri ABD ve Rusya aras\u0131nda yeni bir geli\u015fme var.\r\n,Rusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sergey Lavrov, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump`\u0131n Rusya lideri Vladimir Putin`i Washington`a davet etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Lavrov`un verdi\u011fi bilgiye g\u00f6re, liderler telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc ve Trump Putin`e kendisini Beyaz Saray`da a\u011f\u0131rlamaktan b\u00fcy\u00fck memnuniyet duyaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131, muhatab\u0131yla bulu\u015fmak i\u00e7in haz\u0131r.\r\n,Sergey Lavrov, Putin ve Trump`\u0131n iki \u00fclke aras\u0131ndaki gerginliklerin silahl\u0131 bir \u00e7at\u0131\u015fmaya d\u00f6n\u00fc\u015fmesine asla izin vermeyece\u011fini s\u00f6yledi. Rus D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 ayr\u0131ca, ABD ve m\u00fcttefiklerinin Suriye`de ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi f\u00fcze sald\u0131r\u0131lar\u0131ndan \u00f6nce Moskova`n\u0131n k\u0131rm\u0131z\u0131 \u00e7izgileri Washington`a iletti\u011fini ve s\u00f6z konusu sald\u0131r\u0131larda k\u0131rm\u0131z\u0131 \u00e7izginin ge\u00e7ilmedi\u011fini aktard\u0131.\r\n,ABD lideri Trump, ge\u00e7en hafta yazd\u0131\u011f\u0131 Twitter mesaj\u0131yla d\u00fcnyay\u0131 alt \u00fcst etmi\u015fti. Trump, "Rusya, Suriye`yi hedef alan f\u00fczeleri vuraca\u011f\u0131na s\u00f6z verdi. Haz\u0131rlan Rusya, \u00e7\u00fcnk\u00fc geliyorlar. \u00dcstelik g\u00fczel ve yeni ve `ak\u0131ll\u0131lar`! Kendi halk\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcren ve bundan keyif alan Gazla \u00d6ld\u00fcren Hayvan ile i\u015fbirli\u011fi yapmaman gerekiyor" demi\u015f, hafta sonunda ise beklenen sald\u0131r\u0131 gelmi\u015fti.\r\n,ABD`nin yan\u0131 s\u0131ra \u0130ngiltere ve Fransa`n\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 sald\u0131r\u0131larda \u00fc\u00e7 kimyasal \u00fcretim tesisi vurulurken, Rusya \u00fc\u00e7 \u00fclkenin f\u0131rlatt\u0131\u011f\u0131 f\u00fczelere kar\u015f\u0131l\u0131k vermedi.\r\n