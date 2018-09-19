Trump'tan AB'yi kızdıracak açıklamalar

Trump, Avrupa'dan getirilen otomobillere y\u00f6nelik vergi tehdidinden sonra yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmede anla\u015fma sa\u011flad\u0131klar\u0131n\u0131 dile getirdi.,\r\nAB Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Jean Claude Juncker'\u0131n ABD'nin ticaret uygulamalar\u0131n\u0131 yeniden m\u00fczakere etme davetini reddetti\u011fini kaydeden Trump, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\r\n\r\n"Juncker, yeniden m\u00fczakereleri istemedi. 3 kere teklif ettikten sonra bile istemedi. Ben de 'Tamam. Art\u0131k m\u00fczakere etmek zorunda de\u011filiz. Sizin ABD'ye g\u00f6nderdi\u011finiz milyonlarca arabaya vergi getirece\u011fiz' dedim. A\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131, Juncker Avrupa'dan ofisime o kadar h\u0131zl\u0131 geldi ki o kadar h\u0131zl\u0131 u\u00e7aklar\u0131 oldu\u011funu bilmiyordum."\r\n\r\n\r\n\r\n,Trump ve Polonya Cumhurba\u015fkan\u0131 Andrzej Duda, Beyaz Saray'da yapt\u0131klar\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinin ard\u0131ndan ortak bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenledi., Ticaret politikalar\u0131na ili\u015fkin soru \u00fczerine, g\u00fcmr\u00fck tarifelerinin ticaret a\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrmesinin zaman alaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Trump, \u00c7in'e y\u00f6nelik tedbirlerin k\u0131sa s\u00fcre \u00f6nce ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatt\u0131.,\u00d6te yandan, Meksika ile ticaret anla\u015fmas\u0131n\u0131n son safhaya geldi\u011fini s\u00f6yleyen Trump, "Her iki taraf i\u00e7in de m\u00fckemmel bir anla\u015fma sa\u011flad\u0131k. Daha \u00f6nce tek tarafl\u0131 bir anla\u015fma vard\u0131. \u015eimdiki her iki taraf i\u00e7in iyi bir anla\u015fma oldu ve bundan mutluyuz." diye konu\u015ftu.,\r\nAB'nin de \u00c7in gibi ABD'yi suistimal etti\u011fini \u00f6ne s\u00fcren Trump, "Bu bir s\u00fcre\u00e7. Biraz zaman al\u0131yor. AB bizimle konu\u015fmuyordu. Ba\u015fkan Obama ile konu\u015fmuyorlard\u0131." de\u011ferlendirmesini yapt\u0131.