Trump'tan bir küstah tehdit daha!

FET\u00d6 ve PKK ad\u0131na su\u00e7 i\u015fledi\u011fi iddias\u0131yla tutuklanan Rahip Andrew Brunson ile ilgili Washington y\u00f6netiminden tehdit dolu mesaj ve tweetler gelmeye devam ediyor.,Trump bu konuda son tweet\u2019ini ge\u00e7en hafta cuma g\u00fcn\u00fc atm\u0131\u015f d\u00fcnya kamuoyundan da yo\u011fun ele\u015ftiriler alm\u0131\u015ft\u0131. Trump, 7 g\u00fcn \u00f6nce de Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak\u2019\u0131n, \u2018Yeni Ekonomi Modeli Tan\u0131t\u0131m Toplant\u0131s\u0131 s\u0131ras\u0131nda \u015fu tweet ile tepki toplam\u0131\u015ft\u0131: \u201cT\u00fcrk liras\u0131 dolar kar\u015f\u0131s\u0131nda h\u0131zla d\u00fc\u015ferken, T\u00fcrkiye\u2019yle \u00e7elik ve al\u00fcminyum ticaretinde g\u00fcmr\u00fck vergilerinin iki kat\u0131na \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131 az \u00f6nce onaylad\u0131m. Bundan b\u00f6yle vergi al\u00fcminyumda y\u00fczde 20, \u00e7elikte y\u00fczde 50 olacak. T\u00fcrkiye\u2019ye ili\u015fkilerimiz \u015fu anda iyi durumda de\u011fil.\u201d,ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bir tweet ile T\u00fcrkiye'yi bir kez daha tehdit etti. ,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, T\u00fcrkiye saatiyle gece 2:30'da ABD saatiyle saat 20:30'da yine Twitter \u00fczerinde T\u00fcrkiye\u2019ye mesajlar yollad\u0131., Trump mesaj\u0131nda yine Rahip Andrew Brunson\u2019\u0131n tutuklu kalmas\u0131n\u0131 ele\u015ftirirken bu kez T\u00fcrkiye ile ili\u015fkilerin azalt\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi., ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump \u015fu tweet\u2019i att\u0131:, \u201cT\u00fcrkiye uzun y\u0131llar ABD\u2019den yararland\u0131. \u015eimdi, \u00fclkemizi b\u00fcy\u00fck bir vatansever olarak temsil eden ve muhte\u015fem biri olan rahipi tutuklu tutuyorlar. ,Masum bir adam\u0131n serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131 i\u00e7in hi\u00e7bir \u015fey \u00f6demeyece\u011fiz, ,T\u00fcrkiye ile ili\u015fkilerimizi azalt\u0131yoruz.\u201d,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, daha \u00f6nce de ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest b\u0131rak\u0131lmamas\u0131 durumunda T\u00fcrkiye'ye yapt\u0131r\u0131m uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti. Benzer bir tehdit de, Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mike Pence'ten de gelmi\u015fti. D\u00fcn de son olarak yine benzer bir tehditi ABD Hazine Bakan\u0131 Steven Mnuchin, \u201cT\u00fcrkiye Papaz Brunson\u2019\u0131 serbest b\u0131rakmazsa daha fazla yapt\u0131r\u0131m uygulayaca\u011f\u0131z\u201d \u015feklinde yenilemi\u015fti.