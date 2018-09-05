Trump'tan flaş İdlib açıklaması

ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump, \u00f6nceki g\u00fcn Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Be\u015f\u015far Esed, Suriye'nin \u0130dlib \u015fehrine d\u00fc\u015f\u00fcnmeden sald\u0131rmamal\u0131. Ruslar ve \u0130ranl\u0131lar bu muhtemel insanl\u0131k trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Y\u00fcz binlerce insan \u00f6lebilir." yorumunu yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Trum'tan sert \u00e7\u0131k\u0131\u015f! Katliam olursa...,Kuveyt Emiri \u015eeyh Sabah ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump, Oval Ofis'te g\u00fcndeme ili\u015fkin de\u011ferlendirmelerde bulundu.\r\n\r\n,ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Heather Nauert de bas\u0131n brifinglerinde "ABD'nin s\u00fcreci yak\u0131ndan izledi\u011fini" ve "\u00f6zellikle kimyasal silah sald\u0131r\u0131s\u0131na kar\u015f\u0131 kararl\u0131 bir duru\u015f g\u00f6stereceklerini" ifade etmi\u015fti.\r\n\r\nABD'nin Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de \u0130dlib'de olas\u0131 bir kimyasal sald\u0131r\u0131 ihtimaline ili\u015fkin, "Kimyasal silah kullan\u0131lana kadar kenarda durup beklemeyece\u011fiz. Bu konuda Ba\u015fkan (Donald Trump) da kamuoyu \u00f6n\u00fcnde a\u00e7\u0131k\u00e7a konu\u015farak e\u011fer kimyasal silah kullan\u0131l\u0131rsa ABD kar\u015f\u0131l\u0131k verecek demek istedi." demi\u015fti.,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, Suriye'nin \u0130dlib kentinde bir katliam olas\u0131l\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 uyar\u0131da bulunarak, "E\u011fer bir katliam olursa d\u00fcnya buna \u00e7ok \u00f6fkeli olacakt\u0131r, ABD de \u00e7ok \u00f6fkelenecektir." dedi.\r\n,Son g\u00fcnlerde kamuoyunda s\u0131k\u00e7a tart\u0131\u015f\u0131lan \u0130dlib konusundaki soruya yan\u0131t veren Trump, "Bu \u00e7ok \u00fcz\u00fcc\u00fc bir durum. Sonu\u00e7ta onlar\u0131n temkinli ve dikkatli olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. E\u011fer bir katliam olursa d\u00fcnya buna \u00e7ok \u00f6fkeli olacakt\u0131r, ABD de \u00e7ok \u00f6fkelenecektir." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n