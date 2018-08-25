Trump'tan kafa karıştıran açıklama

Trump ge\u00e7en g\u00fcn Pompeo'nun Kuzey Kore'ye gidece\u011fi a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Trump'tan gelen son a\u00e7\u0131klama kafalar\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131...,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mike Pompeo'dan Kuzey Kore'ye gitmemesini istedi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131 ve ziyareti iptal etti. ,Trump resmi Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeleri kulland\u0131: ,"D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mike Pompeo'dan \u015fu anda Kuzey Kore'ye gitmemesini istedim \u00e7\u00fcnk\u00fc Kore Yar\u0131madas\u0131n\u0131n n\u00fckleer silahlar\u0131ndan ar\u0131nd\u0131r\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin yeterince yol almad\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 hissediyorum" dedi.\r\n\r\n,Trump, \u00c7in ile ABD aras\u0131ndaki ticari gerginli\u011fe i\u015faret etti. ,Trump, "D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Pompeo, b\u00fcy\u00fck ihtimalle \u00c7in ile ticari ili\u015fkimiz \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015ftuktan sonra, yak\u0131n zamanda Kuzey Kore'ye gitmeyi d\u00f6rt g\u00f6zle bekliyor. ,"Bundan dolay\u0131 (\u00c7in'in) daha \u00f6nce oldu\u011fu kadar (BM yapt\u0131r\u0131mlar\u0131na ra\u011fmen) n\u00fckleer silahlardan ar\u0131nd\u0131rma s\u00fcrecine yard\u0131mc\u0131 oldu\u011funa inanm\u0131yorum" g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Ayn\u0131 zamanda Kuzey Kore Lideri Kim'e (Jong-un) en derin h\u00fcrmet ve sayg\u0131lar\u0131m\u0131 iletiyor, onunla yak\u0131n zamanda g\u00f6r\u00fc\u015fmeyi d\u00f6rt g\u00f6zle bekliyorum" de\u011ferlendirmesinde bulundu.,.