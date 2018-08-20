Trump'tan küstah çıkış: Birkaç yıl içinde Muhammed isminde...

\u0130srail'de yay\u0131n yapan Kanal 10'a g\u00f6re haziran ay\u0131n\u0131n sonunda \u00dcrd\u00fcn Kral\u0131 Abdullah'\u0131 Beyaz Saray'da a\u011f\u0131rlayan ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, \u0130srail-Filistin sorununa m\u00fczakere yolula \u00e7\u00f6z\u00fcm bulunmamas\u0131 halinde \u0130srail'in birka\u00e7 y\u0131l i\u00e7inde Muhammed isminde ba\u015fbakan\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Trump'\u0131n yorumunu 'sarkastik' diye niteleyen \u0130srail kanal\u0131, bu s\u00f6zlerin yar\u0131 \u015faka olsa da yar\u0131 ciddiyet de bar\u0131nd\u0131rd\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmesini yapt\u0131.\r\n\r\n,Kanal 10, haberini, Beyaz Saray'daki g\u00f6r\u00fc\u015fmeyle ilgili bilgilendirilen bir \u0130srailli yetkili ve eski bir ABD'li yetkiliye do\u011frulatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\n,Haberi veren Kanal 10'dan Barak Ravid'in Axios sitesinde yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 \u0130ngilizce versiyonda ise Trump gayet ciddi g\u00f6z\u00fckt\u00fc., Ravid, kaynak olarak ad\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131n\u0131 istemeyen Frans\u0131z diplomatlar\u0131 g\u00f6sterdi. ,Buna g\u00f6re \u00dcrd\u00fcn Kral\u0131, Trump'la g\u00f6r\u00fc\u015fmesinin i\u00e7eri\u011fini, 2 A\u011fustos'ta Amman'da a\u011f\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 Fransa D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Jean-Yves le Drian'a aktard\u0131.\r\n\r\n,Abdullah, Frans\u0131z bakana, Trump'a \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi\u011fini belirtti:\r\n,''Filistinli gen\u00e7lerin \u00e7o\u011fu art\u0131k iki devletli \u00e7\u00f6z\u00fcm istemiyor, tek bir devlet alt\u0131nda e\u015fit haklarla \u0130sraillilerle birlikte ya\u015famay\u0131 tercih ediyor\u2026 ,Bunun sonucunda \u0130srail, Yahudi karakterini kaybeder.''\r\n\r\n,Trump'\u0131n da \u015fu kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 verdi\u011fini belirtti:\r\n''Dedikleriniz gayet mant\u0131kl\u0131. ,Tek devlet senaryosunda \u0130srail Ba\u015fbakan\u0131'n\u0131n ad\u0131 birka\u00e7 y\u0131l sonra Muhammed olur.''\r\n\r\n,Kanal 10'un haberine g\u00f6re g\u00f6r\u00fc\u015fmede \u00dcrd\u00fcn Kral\u0131 Trump'tan damad\u0131 ve ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 Jared Kushner ile birlikte haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 Ortado\u011fu bar\u0131\u015f plan\u0131n\u0131 hemen a\u00e7\u0131klamamas\u0131, zira ortal\u0131\u011f\u0131n yeterince kar\u0131\u015f\u0131k oldu\u011fu uyar\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,''Ortado\u011fu'ya bar\u0131\u015f anla\u015fmas\u0131 kazand\u0131rmak istiyorum, \u00e7\u00fcnk\u00fc benim y\u00f6netimim bunu ba\u015faramazsa ba\u015fka hi\u00e7bir y\u00f6netim ba\u015faramaz'' cevab\u0131yla uyar\u0131y\u0131 rededden Trump'a, Abdullah ''Bar\u0131\u015f plan\u0131n\u0131z\u0131 hen\u00fcz kimse g\u00f6rmedi. Kabul edilebilir olmas\u0131 i\u00e7in \u00f6nce ilgili Arap ve Avrupa \u00fclkelerine sunulmas\u0131 ve tepkilerinin al\u0131nmas\u0131 gerekir'' tavsiyesinde de bulundu.,ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump yine \u00e7arp\u0131c\u0131 bir a\u00e7\u0131klamada bulundu.,.