Trump'tan Venezuela ordusuna: Maduro'yu devirebilirsiniz

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, Venezuela Devlet Ba\u015fkan\u0131 Nicolas Maduro'nun askeri darbeyle kolayl\u0131kla devrilebilece\u011fini \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.,Trump, Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM) 73. Genel Kurulu g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri aras\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Venezuela Devlet Ba\u015fkan\u0131 Maduro y\u00f6netiminin askeri m\u00fcdahaleyle kolayca devrilebilece\u011fi de\u011ferlendirmesinde bulundu.,Trump, "Asker karar verirse, ordu taraf\u0131ndan \u00e7ok h\u0131zl\u0131 \u015fekilde devrilebilecek bir rejim." ifadelerini kulland\u0131.,ABD liderli\u011findeki bir askeri darbenin m\u00fcmk\u00fcn olup olmad\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin soruyu yan\u0131ts\u0131z b\u0131rakan Trump, askeri strateji ortaya koymad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Di\u011fer yandan Venezuela Devlet Ba\u015fkan\u0131 Maduro, ABD Hazine Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n d\u00fcn, e\u015fi ve yak\u0131n \u00e7evresine y\u00f6nelik ald\u0131\u011f\u0131 yapt\u0131r\u0131m karar\u0131 hakk\u0131nda devlet televizyonundan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "emperyalist g\u00fcce kar\u015f\u0131 verilen sava\u015fta bu t\u00fcr yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n etraf\u0131ndakiler i\u00e7in bir onur ni\u015fanesi oldu\u011funu" kaydetti.,E\u015fini hedef alan yapt\u0131r\u0131mlara tepki g\u00f6steren Maduro, "Bana sald\u0131rmak istiyorsan\u0131z direkt bana gelin ancak Cilia'ya ve aileme dokunmay\u0131n." ifadelerini kulland\u0131.,Bakanl\u0131\u011f\u0131n yolsuzluk iddialar\u0131 \u00fczerine hedef ald\u0131\u011f\u0131 isimler aras\u0131nda Venezuela Devlet Ba\u015fkan\u0131'n\u0131n e\u015fi Cilia Flores'in yan\u0131 s\u0131ra Venezuela Devlet Ba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Delcy Elonia Rodriguez Gomez, Savunma Bakan\u0131 Vladimir Padrino Lopez ve \u0130leti\u015fim Bakan\u0131 Jorge Jesus Rodriguez Gomez bulunuyor.