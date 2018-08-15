Trump'u üzecek anket: Yüzde 59'u hoşlanmıyor!

ABD'de yap\u0131lan bir anket sonucunda, ankete kat\u0131lan kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 59'unun, ABD Ba\u015fkan\u0131 Trump'tan ho\u015flanmad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Quinnipiac \u00dcniversitesi taraf\u0131ndan 9-13 A\u011fustos tarihlerinde \u00fclke \u00e7ap\u0131nda yap\u0131lan ankette, Amerikan se\u00e7meninin y\u00fczde 59'u Trump'tan ho\u015flanmad\u0131\u011f\u0131 belirtti. Kat\u0131l\u0131mc\u0131lardan sadece y\u00fczde 31'inin, Trump'\u0131 ki\u015fi olarak onaylad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\n,Ev ve cep telefonlar\u0131 \u00fczerinden bin 175 kat\u0131l\u0131mc\u0131l\u0131 ankette, 2016 Kas\u0131m ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imlerinde Trump'a oy veren, \u00fcniversite diplomas\u0131 olmayan beyaz kesim de dahil, ABD se\u00e7meninin yar\u0131dan fazlas\u0131n\u0131n, Trump'\u0131n orta s\u0131n\u0131f i\u00e7in yeterince \u00e7al\u0131\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti\u011fi kaydedildi. ABD'deki ara se\u00e7imlere 3 ay kala yap\u0131lan bu anketin, Trump'\u0131n Cumhuriyet\u00e7i Partisi i\u00e7in iyi bir g\u00f6sterge olmayaca\u011f\u0131 yorumlar\u0131 yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Quinnipiac \u00dcniversitesi Anket Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Tim Malloy, 3 ABD'liden sadece birinin Trump'tan ho\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "S\u0131cak yaz ortas\u0131nda Trump'\u0131n pop\u00fclaritesi so\u011fuk kar\u015f\u0131lan\u0131yor. Bu ne demek? Taban\u0131 idare ediyor ama geri kalan kesim de\u011fil." dedi. Temmuz ay\u0131nda Gallup taraf\u0131ndan yap\u0131lan ankette, Trump'\u0131n pop\u00fclaritesi y\u00fczde 41,9 ile ABD Ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ildikten bu yana en y\u00fcksek orana ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131. \u00d6te yandan, yine temmuz ba\u015f\u0131nda PEW Ara\u015ft\u0131rma Merkezi taraf\u0131ndan yap\u0131lan ankette, Amerikal\u0131lar Trump'\u0131n g\u00fcmr\u00fck vergisi politikalar\u0131n\u0131n ABD i\u00e7in olumsuz etki yapaca\u011f\u0131 endi\u015felerini dile getirmi\u015f, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n\u0131n y\u00fczde 49'u, g\u00fcmr\u00fck vergilerinin y\u00fckseltilmesinin ABD ve ticari ortaklar\u0131 i\u00e7in k\u00f6t\u00fc olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken, y\u00fczde 40'\u0131 ABD i\u00e7in iyi olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtmi\u015f, y\u00fczde 11'i de bir fikri olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetmi\u015fti.\r\n\r\n,Art\u0131k daha fazla \u00fcretim yap\u0131p daha iyi \u00fcr\u00fcnler \u00e7\u0131karacaklar\u0131n\u0131 belirten Turan Erdo\u011fan, \u015funlar\u0131 ifadeleri kulland\u0131: "Halk\u0131m\u0131z in\u015fallah yerli \u00fcr\u00fcnleri daha \u00e7ok kullanacak. Zaten 'yerli ve gururlu' bizim slogan\u0131m\u0131z. Bu durum \u00e7ok g\u00fczel bir \u015fey. Bizler de daha \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015f\u0131p daha \u00e7ok \u00fcretece\u011fiz. \u015eu anda yerli ak\u0131ll\u0131 telefon sat\u0131\u015flar\u0131 T\u00fcrkiye'de a\u015fa\u011f\u0131larda, hen\u00fcz istedi\u011fimiz yerde de\u011fil. Bundan sonra daha \u00e7ok sat\u0131\u015f olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. (Sekt\u00f6rde yerli \u00fcretimin y\u00fczde 40 seviyesine ula\u015fmas\u0131) T\u00fcrkiye'de 2018 sonu itibar\u0131yla bu seviyelere ula\u015f\u0131r\u0131z demek i\u00e7in erken olur ama ula\u015f\u0131lmayacak rakamlar de\u011fil."