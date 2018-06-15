TSK: 26 terörist etkisiz hâle getirildi

Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada Kandil'e y\u00f6nelik hava harek\u00e2t\u0131nda 26 ter\u00f6ristin etkisiz h\u00e2le getirildi\u011fi bildirildi. \r\n,A\u00e7\u0131klamada ayr\u0131ca son bir haftada 3'\u00fc s\u00f6zde lider kadroda olmak \u00fczere 93 ter\u00f6ristin etkisiz h\u00e2le getirildi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\n,T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK) yurt i\u00e7i ve yurt d\u0131\u015f\u0131 ter\u00f6rle m\u00fccadele operasyonlar\u0131na ili\u015fkin bilgi payla\u015ft\u0131. \r\n,12 Haziran'da Kandil'e y\u00f6nelik ger\u00e7ekle\u015ftirilen hava harek\u00e2t\u0131nda aralar\u0131nda PKK\/KCK ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn s\u00f6zde b\u00f6lge sorumlular\u0131ndan birinin de bulundu\u011fu 26 ter\u00f6ristin etkisiz h\u00e2le getirildi\u011fini bildiren TSK, ter\u00f6rle m\u00fccadelenin kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcrece\u011fini ifade etti. \r\n,TSK ayr\u0131ca son bir haftada, 3'\u00fc s\u00f6zde lider kadroda olmak \u00fczere toplam 93 ter\u00f6ristin etkisiz h\u00e2le getirildi\u011fini belirtti.\r\n