TSK: 35 terörist etkisiz hâle getirildi

T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK), yurt d\u0131\u015f\u0131 ter\u00f6rle m\u00fccadele operasyonlar\u0131na ili\u015fkin bilgi payla\u015f\u0131m\u0131nda bulundu. ,A\u00e7\u0131klamada 35 ter\u00f6ristin etkisiz h\u00e2le getirildi\u011fi ifade edildi.,TSK ayr\u0131ca ter\u00f6rle m\u00fccadelenin kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcrece\u011fi aktard\u0131.,TSK'n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n,"15 Haziran 2018 tarihinde Irak'\u0131n kuzeyinde Kandil b\u00f6lgesine yap\u0131lan hava harek\u00e2t\u0131nda 35 b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc mensubunun etkisiz h\u00e2le getirildi\u011fi tespit edilmi\u015ftir."