TSK: 4 hedef imha edildi

Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, Irak'\u0131n kuzeyine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131nda baz\u0131 ter\u00f6rist hedeflerin imha edildi\u011fini duyurdu.\r\n,T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri (TSK)'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Kuzey Irak'a d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131nda 4 ter\u00f6rist hedefin imha edildi\u011fi bildirildi.\r\n,A\u00e7\u0131klamada \u015f\u00f6yle denildi: "Irak kuzeyi Hakurk b\u00f6lgesine y\u00f6nelik olarak 21 May\u0131s 2018 tarihinde d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131nda, ter\u00f6ristler taraf\u0131ndan silah mevzii olarak kullan\u0131lan 4 hedef imha edilmi\u015ftir."\r\n,A\u00e7\u0131klamada ayr\u0131ca, ter\u00f6rle m\u00fccadelenin kararl\u0131l\u0131kla s\u00fcrd\u00fcr\u00fclece\u011fi vurguland\u0131.