TSK'dan dosta güven, düşmana korku salan paylaşım

Bir foto\u011frafta Deniz Kuvvetleri'nin gururu olan SAT Komandolar\u0131, Donanma'n\u0131n en b\u00fcy\u00fck iki lojistik gemisinden biri olarak envanterde yer alan TCG Akar'a helikopterden indirme yaparken g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,Payla\u015f\u0131lan ikinci foto\u011frafta ise hava savunma sistemleriyle karadan, hava hedeflerine y\u00f6nelik gece at\u0131\u015f\u0131 yer ald\u0131.\r\n,\r\nGenelkurmay taraf\u0131ndan Instagram hesab\u0131ndan payla\u015f\u0131lan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc foto\u011frafta ise C130 nakliye u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n e\u011fitimi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,Genelkurmay, bir Yunus bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n foto\u011fraf kadraj\u0131na girdi\u011fi kareyi ise "Usta dalg\u0131\u00e7lar\u0131n selamla\u015fmas\u0131 mesaj\u0131yla payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\r\nT\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetleri ( TSK), d\u00fcn Instagram hesab\u0131ndan gece ve g\u00fcnd\u00fcz \u00e7ekilen e\u011fitim foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.